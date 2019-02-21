涉麻醉孕婦性侵 遭訴醫曾替被性侵移工引產

2019-02-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園中壢婦產科林姓醫師去年4月28日涉嫌替女患者做引產手術時，加重麻醉劑量在手術台上性侵對方，因林妻懷疑先生不軌提早裝針孔才拍下他的獸行，林今遭加重強制性交罪嫌起訴；據了解，該診所專做引產手術，患者多為外籍人士，過去就曾有印尼移工控訴遭性侵到院做人工流產案例。

桃園市衛生局指出，該診所去年曾被健保署查到，未親自診查就開立方劑，以及至非核准登記場所執業，已依醫師法裁處4萬罰鍰。

此外，2014年間，1名印尼籍移工指控遭雇主哥哥性侵，當時就到林姓醫師的婦產科做引產手術；該名移工指控，雇主的王姓哥哥於2012年3月至2014年7月間，以每月3、4次頻率性侵她。

她還說，王每次都沒戴保險套、有射精，所以才導致她懷孕，再到林的診所做引產手術，直到9月份要返回印尼時，不甘受辱才報警處理，同時提出就診紀錄，並證稱因遭王性侵，知道他生殖器有入珠，王事後也遭檢方依妨害性自主起訴。

法院審理時王男辯稱說，自己生殖器有入珠，但不清楚女子怎會知道，但本身患有糖尿病、攝護腺肥大等，性功能也有障礙，不可能信性侵她。

法院審酌，女子手術時間是2015年6月14日，當時胎兒11週，另她在台2012年至2014年間就醫檢查都沒有懷孕紀錄，可見她雖然有懷孕，但依懷孕週數、人工流產時間，距離所述最後1次遭性侵時相隔10個月之久，加上她在2014年10月就指控遭王性侵接受安置，應無再被害可能。