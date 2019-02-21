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男高職生偷拍女同學裙底 父母慘幫他賠錢

2019-02-21 13:16聯合報 記者林伯驊╱即時報導

南部某公立高職蔡姓男學生3年前涉嫌趁陳姓女同學清洗餐具時，伸出手機從下方偷拍裙底風光，遭其他同學見狀喝止，蔡姓少年事後被法院裁處訓誡及假日生活輔導，陳女則另提告要求賠償30萬元，橋頭地院審理後認為蔡案發時未成年，父母應連帶負賠償責任，判3人需賠對方5萬元，仍可上訴。

陳女提告指出，她與蔡姓少年（20歲）為公立高職的同班同學，2016年8月23日中午12點多，她在學校三樓教室外洗手檯前清洗餐具，蔡趁她不注意時自後方靠近，就持手機從裙子下方偷拍她身體隱私部位，正巧其他同學上完廁所目睹過程，大聲喝止才曝光蔡的行為。

陳女認為，蔡姓少年雖然受到高雄少家法院裁處訓誡，並在假日生活輔導，此事讓她身心遭受極大傷害，請求蔡姓少年及父母連帶賠償精神慰撫金30萬元。

蔡姓少年與父母辯稱，蔡已經受相關處分，且並沒有拍到陳女臉部或其他可辨識身分的特徵，陳女事後也沒有就醫或接受輔導記錄，難認定有精神上痛苦。

學校老師出庭證稱，陳女起初有終日惶惶不安、情緒低落情形，陳女母親也觀察到她晚上會做惡夢、壓力很大，對陳女家庭也有影響，連班上其他女生都怕被偷拍，一旦蔡姓少年靠近就會防備；陳女因為排斥沒去輔導室，但校方會到班上關心她。法官於是認為陳女案發後情緒有相當大波動，並已影響上課學習及日常作息，判蔡及父母3人要連帶賠償5萬元。

就讀南部某公立高職的陳女遭蔡姓同學偷拍，事後提告求償30萬元，橋頭地院判蔡及父母...
就讀南部某公立高職的陳女遭蔡姓同學偷拍，事後提告求償30萬元，橋頭地院判蔡及父母3人連帶賠償5萬元，可上訴。示意圖／Ingimage
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偷拍餐具廁所
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