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成醫凶案林光宇認職場霸凌 法院訂3月13日宣判

2019-02-21 13:09聯合報 記者邵心杰╱即時報導

成大醫院凶殺案今天召開辯論庭，體循師林光宇去年9月28日持蝴蝶刀，在第七開刀房刺殺同仁陳彩鳳7刀，經醫師胡祐寧制止，林出面自首，檢方依殺人未遂罪嫌提出公訴，台南地院今開辯論庭，林認長期遭職場霸凌，要找陳理論，一時衝動所致，他沒有殺人犯意，且再次向傷者、同仁及社會致歉，迄今仍後悔不已。台南地院訂3月13日宣判。

台南地院合議庭今詢問證人謝姓醫師，他是成醫重症加護病房心臟內科醫師，對林的工作態度表示肯定，他表示，林是很專業的體循師，更令他訝異是林為病患做超音波，這原不是體循師該做的事，印象深刻。迄今，合議院總計詢問陳彩鳳在內的13名證人。

同時，合議庭逐一提示報案紀錄、林的休假紀錄、林與羅主任往來電子郵件、陳、胡病情鑑定報告，以及地院徵詢台北榮總及高雄長庚醫院等相關文件及凶刀等證物。

林光宇表示，長期遭職場霸凌，要找陳理論，一時衝動所致，他沒有殺人犯意，且再次向傷者、同仁及社會致歉，迄今仍後悔不已。辯護律師主張，林長期遭受職場霸凌，同事刻意排擠刁難，10多年來，搶救病危病患，隨傳隨到，一時衝動犯案，迄今非常後悔，懊惱不已。辯護律師主張，林涉普通傷害及醫事法，符合自首，建議法官從輕量刑。

檢方認為，林身為醫療人員深知胸、腹部重要部位，為個人私怨刺殺被害人，犯罪手法凶殘 ，犯後態度不佳，如林所稱要找陳理論，何必帶刀子？陳的律師認林有殺人的故意，尤其林所訴的動機是職場霸凌，但職場霸凌不能無限上綱。

成醫體循師林光宇說，長期遭職場霸凌，當時要找陳理論，一時衝動所致，再次向傷者、同...
成醫體循師林光宇說，長期遭職場霸凌，當時要找陳理論，一時衝動所致，再次向傷者、同仁及社會致歉。記者邵心杰／攝影
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職場霸凌殺人
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