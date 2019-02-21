沒收到紅單卻被強制扣款？郵差這樣做就算合法送達

2019-02-21 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



明明沒收到紅單，銀行帳戶卻被行政執行分署強制扣款？新北市裁決處表示，近期有民眾反映不知道自己有交通違規，帳戶就突然被強制扣款，經了解這類案件的紅單通常是郵差二度到府按鈴皆無人收取，郵差會在信箱貼上招領通知，請民眾至郵局領取，依行政程序法第74條第2項規定，這樣已完成合法送達。

裁決處表示，這種郵件送達的方式稱為「寄存送達」，即使民眾未到郵局領取仍有法律效力，民眾若未居住於戶籍地，建議去監理機關登記通訊地址，以避免未收到通知單造成荷包失血。

紅單寄存送達後，未於期限內繳納，就會被以高罰開出裁決書通知繳納。裁決處舉例，騎機車闖紅燈期限內繳納是1800元，逾期2個月後就會罰到2700元，而裁決書如果也寄存送達，再未繳納就會被移送強制執行，最後經行政執行分署通知仍未繳納，就會直接從薪資或帳戶存款內扣繳，甚至可能會扣押不動產進行拍賣。