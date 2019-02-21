涉麻醉性侵孕婦醫林勤人 13年前就曾詐領健保費

2019-02-21 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市中壢區林勤人婦產科醫師林勤人，去年4月28日協助1名30多歲孕婦做引產手術，竟逞一時性慾，期間加重麻醉劑量，趁患者昏迷後偷舔下體、性侵得逞，過程被林妻裝設針孔全程拍下，檢方依強制性交罪嫌起訴林，若判刑確定，衛生局將移付交由醫師懲戒委員會處理，但這並非林第一次被送懲，民國95年林就曾多刷民眾健保卡，虛報處方交付調劑診察費，不良記錄一籮筐。

根據桃園市政府公報資訊系統內容，中央健康保險局於民國94年5月2日至5月23日，派員至林勤人於桃園縣中壢市（現為桃園市中壢區）建國路73號開業的婦產科、乙霖藥局及保險對象訪查，發現診所對外籍人士沙瓦多、羅利斯等13名保險對象，未依處方箋或病歷記載提供醫療服務、也未實際釋出處方箋文付調劑，卻虛報處方交付調劑診察費，及多刷保險對象健保IC卡就醫次數。該案經衛生局移付桃園縣政府醫師懲戒委員會調查。

對於未實際釋出處方箋交付調劑，卻虛報處方交付調劑診察費，及製作不實病歷並多刷保險對象健保IC卡就醫次數，虛報醫療費用等情事，林勤人雖坦承屬實，但辯稱因外勞無法請假外出看病，為了照顧病人，因此予刷健保IC卡2次、給予6天份藥量，還供稱外勞不知100公尺外的藥局位置、無法申報自調劑費等原因，才虛報處方交付調劑診察費。