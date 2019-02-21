20歲車手取款遇埋伏 朝天灑鈔落跑仍被逮

2019-02-21 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄一名52歲黃姓男子前天上午接到一通來電，電話中傳來神似兒子的聲音喊著救命，哭說因積欠債務，遭討債集團扣留毆打，黃男聽後準備新台幣8萬元準備換回兒子，黃男鄰居得知此事懷疑是「詐騙」，與黃男假裝配合到取款處埋伏，等曾姓車手到來時，眾人一擁而上，曾男嚇得將現金往天空灑並逃跑，跑了約500公尺就被抓回現場。

鼓山警分局表示，黃姓男子前天上午接到一通來電，聽到疑似兒子的聲音從電話中喊著救命，哭說因積欠債務，遭討債集團扣留毆打，黃男聽後心急如焚，中午時準備了新台幣8萬元想換回兒子，但鄰居聽後懷疑遭到詐騙，便要黃男先假裝配合，鄰居及親友們則陪同他到歹徒指定地點埋伏，等候車手前來。

眾人在鼓山區河西一路埋伏，下午3點多，曾姓車手（20歲）果然前來取錢，眾人一擁而上，曾男嚇得將現金灑向天空，企圖拖延時間逃跑，但約跑500公尺就被黃男親友抓回現場，追逐過程讓路過民眾誤以為有鬥毆事件而報警，巡邏員警立即趕抵，並將曾男帶回派出所調查。