酒吧老闆娘鬧跳樓控「臨檢是韓國瑜交代的」 警：胡扯

2019-02-21 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄鳳山區今天凌晨爬到住家15樓外牆揚言跳樓，警消獲報趕抵，但她不斷大聲哭吼，警消、親友與她溝通時，她卻怒控經營的酒吧近來不斷遭臨檢，甚至說「人家嗆明要我的店關起來」、「韓國瑜交代的」，經2小時僵持幸好平安落幕。警方今天嚴正澄清，因該店列為治安顧慮場所，才頻臨檢，絕對無關市府下令。

鳳山過埤所警方指出，這名女子今天凌晨12點多爬出頂樓外牆，坐在遮雨棚上擺動雙腳，邊哭泣又邊怒吼，情緒相當不穩，警消至現場處理拉起封鎖線，消防人員並鋪設地墊，女子的丈夫及小孩也持續向她喊話。

不過女子相當不滿，怒吼「我沒有錯」、「我要怎麼養2個小孩」，大聲控訴「人家嗆明要我的店關起來」、「市府交代的」、「韓國瑜交代的」，怒指警方欺負她，最後女子表明要找記者，「要讓大家知道我是如何被欺負」，在場警消順從答應她，才讓她態度軟化，約2點48分順利用繩索將她救下，共僵持2個多小時。

警方釐清，原來這名女子與丈夫經營高市新興區七賢路一間酒吧，本月12日凌晨在七賢路「高雄地區農會」前發生一起街頭互毆，甚至開車衝撞，全程「驚悚影像」被錄下貼臉書引發討論。警方事後追查發現鬥毆者為這家酒館顧客及店家相關人士，帶回4涉嫌人，依傷害、殺人未遂罪嫌送辦。

新興分局偵查隊長王春生指出，依治理轄區權責，將該酒吧列為治安顧慮場所，從12日起至今臨檢23次，沒想到3天前又發現店內有未成年少女，但店家否認是坐檯陪酒，移請高市府社會局裁處，假設不改善，會繼續維持這樣臨檢強度；至於是否像女子指控市府下令要她關門？王春生駁斥「胡扯」，都是警方依轄區狀況規劃臨檢查察。

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