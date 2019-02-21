國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢聲押禁見

2019-02-21 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣ㄧ所國立高職的校長遭人檢舉涉嫌詐領出差費，及以公關名義購買1萬7800元的名貴禮品送給貴賓，因經辦人員沒看到禮品，也不知送誰而不敢核銷；彰化檢方傳喚校長等十多人，昨天漏夜訊問認鄭姓校長涉犯詐欺取財、違反商業會計法等罪，犯嫌重大，且有串證之虞，於今日凌晨1 時向彰化地方法院聲請羈押禁見。

據了解，檢舉者明確指出去年6月、9月間，校長兩度搭老師的車子一起出差，事後開車的老師申報差旅費，校長搭便車，也申報交通費，涉嫌違反行政院在2017年底公布的國內出差旅費報支要點，及學校出差旅費報支要點中，搭便車者不得報支的規定。

檢舉者也指出，校長要求學校每年編列校長有9萬6千元的公共關係費申報項目，2017年11月，校長申報1筆1萬7800元的費用，項目是購買1款知名品牌的限量版吹風機，表明送給貴賓；但經辦人員因未看到吹風機，也不知道收禮的貴賓姓名，一度不敢核銷，事後受到壓力才經辦。另外，校長還涉嫌花大錢修校長宿舍，也購買2顆共價值4999元的枕頭，還有一套1萬4百多元的咖啡杯。

彰化地檢署主任檢察官 葉建成率同檢察官蔡勝浩、蕭有宏、劉智偉指揮廉政署執行搜索、調閱資料，並傳喚該名涉案 鄭姓校長及相關證人共計 16 人，扣得消費紀錄、核銷資料等。

檢方調查鄭姓校長於民國106、107 年間， 將與公務無關之數筆私人消費支出，以不實發票方 式，申請核銷屬於業務費之校長公共關係費，使校方會計人員陷於錯誤，先後核給數萬元金額。