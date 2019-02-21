周玉蔻罵退警「流氓」和解 開庭說「快哭了、想掉淚」

2019-02-21 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



媒體人周玉蔻前年4月錄年代電視台「新聞追追追」節目時，因對來賓、台灣警察協會創會執行長陳志傑的發言不滿，連續罵陳「流氓嘴臉」、「黑道」，陳提告，台北地院依公然侮辱罪判周婦拘役50日，得易科罰金。周玉蔻上訴，期間以15萬1千元和陳和解，她希望高等法院能判她無罪或免刑、緩刑。她數度訴說委屈，並說「不會聽台語不是我的罪」。

2017年4月6日傍晚4點多，周玉蔻在節目上罵陳「流氓嘴臉」、「黑道」、「流氓」，但她否認有何公然侮辱犯行。她辯稱，當天是在討論警察年改，提到她哥哥是警官退休、支持年改，陳很兇悍、敲桌子問她哥哥名字；她認為陳談話離題，講到她學歷、外貌，又挑撥階級、歧視女性，人身攻擊，陳的問題、口氣，就跟平常碰到的流氓、黑道語氣一樣。

周玉蔻辯解，陳志傑的語氣令她害怕，就跟流氓嘴臉一樣，平常很多人私下都說警察行為讓人民反感時，就是「有執照的流氓」，推稱這是一般社會上對警察做出不當言論時的基本評論，當天討論重大公眾議題，屬新聞自由範圍。

北院認為，攝影棚有多位來賓和工作人員，節目又播送給不特定人共見共聞，屬「公然」，周玉蔻發表足以貶損陳名譽和人格的言論，行為可議，且未與陳和解、賠償損害或取得原諒，判拘役50日。

二審期間，周與陳以15萬1千元和解，不過本案屬告訴乃論之罪，一審判決前的和解法院才能判不受理，如果進入二審，訴訟程序仍要進行。

周玉蔻今表示沒有惡意，因節目的氛圍下有些攻防，不是故意要侮辱對方。她說，當時在討論年改，遊行時還有民眾說要殺蔡英文，她覺得態度不要這麼暴力，自己是媒體人，因而公開評論，而民間也常有稱警察是「有照的流氓」說法。她自認對警察好，一審判她有罪很難過。

「我這媒體人被告的比例相當高，無端判刑的也很多」，周玉蔻認為應被釋字509號解釋保護，「我說了都快哭了」。她說，以前台灣被壓迫過，所以需要釋字509號解釋。

法官問周玉蔻「妳聽得懂台語嗎？」，她答「聽不太懂」，並說當天她就像是被說成天龍國的人、高高在上，會起爭辯是因陳的態度。

辯護律師、時代力量黨主席邱顯智表示，數度和陳表達和解之意，本案是起於一些誤會，像他會說台語，遇到陳就覺得親切，對方又曾是刑警，有兄弟氣，但周玉蔻則覺得對方很兇，才有衝突。邱認為，雙方的成長背景不一樣，才有口角，政論節目上支持不同的立場就會有交鋒。