國防部常次轉任 欣桃前董座孫玦新A公司500萬遭搜索

2019-02-21 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



孫玦新。圖／報系資料照 分享 facebook

桃園地檢署接獲檢舉，欣桃天然氣股份有限公司前任董事長孫玦新、總經理邱希庚為謀私利，2014年至2017年間，趁執行公司職務假藉激勵員工、推廣業務，指示各業務部承辦人上簽發放交際費給他們2人使用，檢方昨指揮調查站搜索欣桃，深夜訊後諭令孫、邱，及宋姓女會計各50萬、50萬及3萬元交保。

桃園地檢署檢察官李家豪昨指揮桃園市調處，持搜索票到邱住處、欣桃辦公室，並傳喚孫玦新、邱希庚及宋姓女會計到案說明。

檢方查出，孫、邱2人指示宋姓女會計組長，逕向出納組動支現金購買郵政禮券、其他餐券，提供邱、孫自行保管私用，後續未再向欣桃公司交代禮券去向，4年分得數百萬元，損害欣桃公司股東權益。

檢方昨訊後認為孫、邱及宋違反證券交易法違背職務之行為致公司損害達500萬元，犯嫌重大，各預知50萬元、50萬元及3萬元交保。

孫玦新之前擔任國防部中將常務次長兼總督察長，2013年11月奉令接任欣桃天然氣公司董事長，他當時曾說，公司理念是「安全、信譽、專業、服務、效率」，要全面且積極延伸瓦斯管線，深入鄉鎮鄰里，以期達到大桃園地區的百分之60以上用戶目標。

欣桃天然氣公司。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

2015年間，桃園市大檜溪地區發生多起疑似瓦斯漏氣案件，市府經發局查出是欣桃天然氣嗅劑檢漏釀成，孫當時也說，公司已加強老舊管線汰換工作，2014年編列7千萬元，2015年再加倍到1億4千萬元，未來每年都進行管線汰換，且預算會持續增加。