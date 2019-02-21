又是酒駕撞死人！無辜騎士遭撞飛摔大圳頭破慘死

2019-02-21 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照 分享 facebook

孫姓男子有酒駕前科，去年7月14日再度喝酒上路，行經桃園新屋區因車速過快，撞上前方同向騎腳踏車的陳姓男子，但孫沒下車查看竟立刻逃逸，事後才在家人陪同下自首，而陳遭猛烈撞擊摔落至一旁大圳，事隔2個多小時才被找到，但已經頭破慘死，檢方依酒駕致死、肇逃等起訴孫。

檢警調查，孫男（44歲）2013年7月才因公共危險被判刑2個月，得易科罰金，但他不知悔改，當晚8點多喝了酒又再度開車上路，行經新屋區桃93線時，因沒注意前方加上車速快，閃避不及下直接撞上同向騎腳踏車的陳男。

由於撞擊力道過大，陳當場配撞飛摔落一旁的大圳內，同行的友人聽見後方傳來巨大撞擊聲，回頭卻只看見1撞撞毀的轎車，卻不見陳男蹤影，而肇事的孫當下沒有協助報案，反而由踩油門逃逸，友人只好拜託附近路人協助報案。

後來孫自知難逃，晚上9點多才在家人陪同下到派出所自首，其呼氣酒測值高達每公升0.7毫克，後來在警消搜索下，事發2個多小時後才在大圳內找到被撞飛的陳，但他已經頭部、右手骨折慘死；檢方訊時，孫也坦承犯行，表示沒注意前車才肇事。

檢方認為，孫酒駕前科這次再犯，已經構成累犯，但自首符合減刑條件，偵查終結依不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事逃逸等罪嫌起訴他。