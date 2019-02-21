前大武鄉長趙宏翰疑涉貪圖利 今收押禁見

2019-02-21 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣前大武鄉鄉長，也是現任大武鄉公所秘書趙宏翰疑涉採購貪汙圖利案，今被檢察官向法院聲請羈押禁接見。本報資料照片 分享 facebook

台東縣前大武鄉鄉長，也是現任大武鄉公所秘書趙宏翰，於鄉長任內涉嫌指示公所黃姓及林姓承辦職員浮編經費，使阮姓、白姓及許姓等包商友人，藉以承包鄉公所案件獲取利益。台東地檢署指揮廉政署南部調查組昨天搜索大武鄉公所及相關被告住居所共21處，並傳喚被告及證人共23人。趙訊後被檢察官依採購貪汙圖利案，向法院聲請羈押禁接見，餘相關涉案人員以5至10萬元交保候傳。

台東地檢署發布新聞稿指出，107年間各鄉鎮獲得政府補助建設經費，前大武鄉長趙宏翰為讓其友人阮姓、白姓等承包商人獲取較高利益，指示鄉公所黃姓及林姓職員浮編經費，並由阮、白等人向其他廠商借牌，藉以承包鄉公所案件而獲取利益；此外，趙自104至107年間，指示林姓職員以鄉公所灌溉水管補助經費，向其許姓友人採購水管，許則以虛偽之估價單報價，藉此取得採購，並因此獲取117萬7617元利益。

據了解，趙另於104年間涉嫌利用辦理鄉內道路、環境改善等相關工程機會，向得標黃姓廠商索取工程回扣1成，不法獲利201萬4000元，去年案經台東地檢署偵結，檢察官偵辦期間趙主動向檢察官表明，願如數將賄款繳交國庫，換取檢察官「從輕發落」，檢察官仍依貪汙罪嫌起訴趙宏翰，並未具體求刑。至於涉嫌行賄的黃姓廠商則獲緩起訴。