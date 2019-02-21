親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女王議長裴洛西：兩黨刀口遊走的「美國喬王」

前大武鄉長趙宏翰疑涉貪圖利 今收押禁見

2019-02-21 09:23聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣前大武鄉鄉長，也是現任大武鄉公所秘書趙宏翰疑涉採購貪汙圖利案，今被檢察官向...
台東縣前大武鄉鄉長，也是現任大武鄉公所秘書趙宏翰疑涉採購貪汙圖利案，今被檢察官向法院聲請羈押禁接見。本報資料照片
分享

台東縣前大武鄉鄉長，也是現任大武鄉公所秘書趙宏翰，於鄉長任內涉嫌指示公所黃姓及林姓承辦職員浮編經費，使阮姓、白姓及許姓等包商友人，藉以承包鄉公所案件獲取利益。台東地檢署指揮廉政署南部調查組昨天搜索大武鄉公所及相關被告住居所共21處，並傳喚被告及證人共23人。趙訊後被檢察官依採購貪汙圖利案，向法院聲請羈押禁接見，餘相關涉案人員以5至10萬元交保候傳。

台東地檢署發布新聞稿指出，107年間各鄉鎮獲得政府補助建設經費，前大武鄉長趙宏翰為讓其友人阮姓、白姓等承包商人獲取較高利益，指示鄉公所黃姓及林姓職員浮編經費，並由阮、白等人向其他廠商借牌，藉以承包鄉公所案件而獲取利益；此外，趙自104至107年間，指示林姓職員以鄉公所灌溉水管補助經費，向其許姓友人採購水管，許則以虛偽之估價單報價，藉此取得採購，並因此獲取117萬7617元利益。

據了解，趙另於104年間涉嫌利用辦理鄉內道路、環境改善等相關工程機會，向得標黃姓廠商索取工程回扣1成，不法獲利201萬4000元，去年案經台東地檢署偵結，檢察官偵辦期間趙主動向檢察官表明，願如數將賄款繳交國庫，換取檢察官「從輕發落」，檢察官仍依貪汙罪嫌起訴趙宏翰，並未具體求刑。至於涉嫌行賄的黃姓廠商則獲緩起訴。

檢察官台東貪汙
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

測謊能否作為證據 正反激辯

2019-02-21 00:18

性騷無悔仍減刑 銀髮犯罪引爭議

2019-02-21 00:10

某國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢搜索偵訊校長等十多人

2019-02-20 23:09

小姊姊聽到妹尖叫聲 救出被媽同居人壓在床上的妹

2019-02-20 22:43

涉炒股遭判2年10月 傅崐萁聲明：提起上訴、奮戰到底

2019-02-20 21:46

排除測謊當證據 遭疑殺人犯「教化可能性」就是科學？

2019-02-20 21:16

乘客拾獲皮包交高捷保全遭私吞 國中生損失5700元

2019-02-20 18:50

疑賄選遭通緝 型男候選人躲藏月餘主動投案

2019-02-20 18:40

不爽被按喇叭下車嗆聲 他反被檢舉挨罰1萬8

2019-02-20 18:12

成大女研究生命案 凶嫌清潔工裁定羈押

2019-02-20 18:06

父生前娶3妻 子女訴請小媽不能分遺產難如願

2019-02-20 16:44

撞死清大博士生 胡家瑞判18年定讞

2019-02-20 15:44

兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53

圍爐縱火燒死6家人 更一審仍判死

2019-02-20 14:30

傅崐萁炒股案 更三審判2年10月

2019-02-20 14:29

男泳池開趴撞到四肢癱瘓 檢：自己沒注意，旅館無疏失

2019-02-20 14:23

偷衣逃跑全都錄 警調帶後驚見又是她

2019-02-20 13:35

背老翁爬樓梯回家 暖心波麗士：平常有健身　

2019-02-20 13:25

酒駕累犯撞傷人立馬肇逃 對方一句話竟獲無罪

2019-02-20 13:23

「等鄭文燦處決您呦！」 醫師放話恐嚇桃前衛生局長遭訴

2019-02-20 13:18

婆婆作梗搞砸婚姻 媳：這個家容不下我

2019-02-20 12:01

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

老闆一句「不要急著整理」 工人慘遭木材堆活活壓死

2019-02-20 11:33

貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06

傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36

放火燒死中風嬤家人求情 孫仍判無期徒刑

2019-02-20 10:31

「最凶殘檢察官」奪廟產殺住持未遂 槍手改判9年

2019-02-20 10:15

愛國同心會涉餐會賄選 檢起訴4成員2地下匯兌業者

2019-02-20 10:06

傅崐萁涉炒股纏訟21年 高院更三審判2年10月

2019-02-20 10:02

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

普悠瑪最小重傷患昏迷4個月漸甦醒 謝母：盼他叫一聲媽

2019-02-20 20:49

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06

某國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢搜索偵訊校長等十多人

2019-02-20 23:09

投保遇到年輕貌美業務員 先上床再談交易

2019-02-20 17:32

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

涉炒股遭判2年10月 傅崐萁聲明：提起上訴、奮戰到底

2019-02-20 21:46

小姊姊聽到妹尖叫聲 救出被媽同居人壓在床上的妹

2019-02-20 22:43

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

「我會弄死你」 新莊出現惡狼亂拉落單女子性侵

2019-02-20 16:37

公車撞死女大生 業者派人站路口提醒司機

2019-02-20 23:26

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

疑賄選遭通緝 型男候選人躲藏月餘主動投案

2019-02-20 18:40

少女想培養感情怕他不敢做 謊報年齡替男友打手槍

2019-02-20 11:07

屋主回家了還繼續偷 竊賊逃太急墜樓身亡

2019-02-21 00:19

跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

屏東漁船海上喋血 馳援友船回報救出4船員

2019-02-20 18:03

老翁調戲女房仲「奶子好大」 法官：年事已高可減刑

2019-02-20 11:55

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

牽女友慶祝逃逸5週年 10分鐘速吃大餐仍被逮

2019-02-20 11:08

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

《誰先愛上他的》真人版 名醫婚後同志情判賠60萬元

2019-02-20 16:04

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交、猥褻28次遭起訴

2019-02-20 15:54

性侵11名參加活動學員 他辯：曾遭性侵，老師是加害者

2019-02-20 14:22

被警攔說「謝謝」吐酒氣 男騎士：有斟酌酒量

2019-02-20 17:30

失竊洗髮精在網路拍賣 櫃姐揪出鄰櫃員工搞鬼

2019-02-20 12:00

色男苦追不到正妹牌友 她家廁所裝針孔偷拍判賠60萬

2019-02-20 17:32

老闆一句「不要急著整理」 工人慘遭木材堆活活壓死

2019-02-20 11:33

菲漁工砍人逼跳船 船東：行兇漁工原是船長得力助手

2019-02-20 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top