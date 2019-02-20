某國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢搜索偵訊校長等十多人

2019-02-20 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣1所國立高職的校長遭人檢舉涉嫌詐領出差費，及以公關名義購買1萬7800元的名貴禮品送給貴賓，因經辦人員沒看到禮品，也不知送誰而不敢核銷；因檢舉內容詳細明確，彰化地檢署檢察官蔡勝浩今天指揮警調人員到學校搜索，傳喚校長等十多人，到晚上11時仍在偵訊。

據了解，檢舉者明確指出去年6月、9月間，校長兩度搭老師的車子一起出差，事後開車的老師申報差旅費，校長搭便車，也申報交通費，涉嫌違反行政院在2017年底公布的國內出差旅費報支要點，及學校出差旅費報支要點中，搭便車者不得報支的規定。

檢舉者指出，校長要求學校每年編列校長有9萬6千元的公共關係費申報項目，2017年11月，校長申報1筆1萬7800元的費用，項目是購買1款知名品牌的限量版吹風機，表明送給貴賓；但經辦人員因未看到吹風機，也不知道收禮的貴賓姓名，一度不敢核銷，事後受到壓力才經辦。另外，校長還涉嫌花大錢修校長宿舍，也購買2顆共價值4999元的枕頭，還有一套1萬4百多元的咖啡杯。