小姊姊聽到妹尖叫聲 救出被媽同居人壓在床上的妹

2019-02-20 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



張姓計程車司機與婦人「小春」同居，並與她的兩名未成年女兒「小秋」、「小冬」同住，4年前趁同居人外出時，趁機將「小冬」壓制在床上，撫摸她的下體，被害人嚇得尖叫，姊姊聽到妹妹的尖叫，敲門進入房間，張始停止猥褻行為，台中高分院更一審依強制猥褻罪將他判刑1年。圖／報系資料照 分享 facebook 張姓計程車司機與婦人「小春」同居，並與她的兩名未成年女兒「小秋」、「小冬」同住，4年前趁同居人外出時，趁機將「小冬」壓制在床上，撫摸她的下體，被害人嚇得尖叫，姊姊聽到妹妹的尖叫，敲門進入房間，張始停止猥褻行為，台中高分院更一審依強制猥褻罪將他判刑1年。

判決書指出，張男明知「小冬」未滿14歲，於104年5月31日晚間，趁同居人不在家時，當「小冬」在住處2樓其母親「小春」房間內看電視時，逕自走進房間，，將「小冬」壓制在床上，不顧她掙扎，以手伸入她的內褲，撫摸她的下體，對她強制猥褻得逞。

姊姊「小秋」聽到2樓房間妹妹尖叫聲音，先偷開門成小門縫，從門縫中看見媽媽的同居人張男對妹妹不軌，旋關門後，再敲門進入2樓房間，張聽見有人敲門，始停止對「小冬」強制猥褻行為。

後來，因被害人「小冬」補習班老師發現她行為舉止異常，與「小冬 」晤談發現她遭媽媽的同居人性侵害，通報她就讀之學校始報警查獲 。

原審依加重強制性交罪將張男判刑，但台中高分院更一審以查無張男手指插入被害人下體，遂更改起訴法條，改依強制猥褻罪判刑。審酌張為圖一己性慾之滿足，竟不顧倫常，對同居人所生年幼女兒為強制猥褻行為，予以判刑。