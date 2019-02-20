疑賄選遭通緝 型男候選人躲藏月餘主動投案

2019-02-20 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門地檢署今天表示，因涉賄選，1月遭通緝的第一選區翁姓縣議員候選人昨自行到地檢署投案，經檢察官訊問後，以被告雖否認犯罪，但犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞為由，向法院聲請羈押、禁止接見通訊獲准。金門地檢署檢察長洪家原表示，去年的五合一選舉共計有5案，6人遭聲押。

金門地檢署主任檢察官吳錦龍表示，去年的地方公職人員選舉，該署指揮福建省調查處偵辦翁姓縣議員候選人涉嫌與參選金寧鄉鄉代的楊姓候選「結盟」，以縣議員一票5千元，鄉代表一票3千元的「套票」買票方式，由楊嫌向選區內的選民行賄買票。

吳錦龍說，楊嫌在去年11月遭聲押，月前已以10萬交保候傳；但翁嫌因於偵查中逃匿，經屢傳未到案，該署於1月發布通緝，因檢方持續偵辦，翁嫌於昨日在律師的陪同下主動到案，檢方表示，翁嫌到案後矢口否認犯行，且對這段期間的行蹤，也多所推託，檢方將進一步進行查證。

據了解，今年才36歲的翁嫌長相帥氣，是此次金門最年輕的議員候選人，此番是他第二次參選議員，沒想到卻深陷賄選風波；先前還外傳翁嫌曾潛逃至大陸躲藏，檢方表示，經查察他的入出境資料，並無出境紀錄。