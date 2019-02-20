建商貸款11億元涉詐 檢調搜索約談19人

2019-02-20 18:16 中央社 台北20日電



一家建設公司羅姓負責人涉嫌以不實文件向兆豐銀行貸款，獲核貸新台幣11億元，台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處兵分10路搜索，約談羅男等19人到案釐清案情。

檢調獲報，址設基隆的建設公司於台北市中山區推出建案，羅姓負責人涉嫌於民國101年間，以融資名義偽造不動產買賣契約等文件向兆豐銀行貸款，獲核貸11億元，其中涉及詐欺等不法。

北檢今天指揮新北市調查處兵分十路搜索，約談建設公司羅姓負責人、薛姓總經理與銀行人員共19人，全案依違法銀行法、詐欺等罪偵辦。