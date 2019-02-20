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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

撞死清大博士生 胡家瑞判18年定讞

2019-02-20 15:44聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

清大博士生林仲桓2016年6月遭改裝車駕駛胡家瑞闖紅燈撞倒，檢方指控，林捲入車底後，胡駕車將林拖行致死，事後胡肇事逃逸，另持有槍械，遭依殺人、槍砲罪起訴；最高法院今維持二審判決，依法判胡有期徒刑18年定讞，並立即啟動防逃機制。

胡家瑞2016年6月22日深夜11點，開車行經新北市新店區中興路、民權路交叉路口，突然闖紅燈並高速迴轉，撞倒過斑馬線的林仲桓及另名許姓女子，林仲桓被卡在車底下，又疑被拖行致死，檢方指出，胡肇事後逃逸，車子開到停車場，發現林的筆電卡在車下，是把筆電丟到新店溪。

胡向檢警辯稱，當時車內音樂很大、隔熱紙又黑，「沒發現撞到人」，不過，檢察官李彥霖勘驗監視器畫面並比對目擊者證詞，認定胡家瑞迴轉時先撞上許女，再撞上林，林還被拖行約50公尺，且車速因此變慢、車體激烈晃動，胡不可能沒察覺肇事，將他依殺人罪嫌起訴。

此外，車禍發生近4個月後，胡在10月15日清晨6點多，於新店家中持槍自轟頭部，又被警方查辦，胡對警方自稱因撞死人心情不佳而想尋短，另被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，一審一併論究他的2種罪刑。

台北地院判決胡家瑞有期徒刑18年，併科罰金10萬元。台灣高等法院維持18年，案經上訴，最高法院認為，二審認定胡主觀上具有殺人不確定故意，已論理充分，並就胡無因服用精神藥物，影響心智或精神狀況，沒必要准許他聲請送醫療院所精神鑑定，說明依據。

另外，一審依刑法第57條科刑一切情況，量刑並無不當，今駁回上訴，全案定讞。民事部分，林家雙親向他求償1454萬元，案經台北地院審理，判賠林父464萬餘元、林母299萬餘元，共764萬餘元。

此外，胡於去年國慶日前一晚，在住處頂樓試槍，台北地檢署依槍砲彈藥刀械管制條例將他起訴，審理中。他去年5月間大鬧派出所，嗆聲「我要殺了你們！」遭北檢起訴妨害公務罪。

殺人台灣高等法院
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