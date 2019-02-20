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涉買票投案 金門縣議員候選人遭羈押

2019-02-20 16:11中央社 金門縣20日電

福建金門地方檢察署今天表示，涉嫌107年金門縣議員選舉買票的翁姓候選人昨天投案，已獲准羈押。地檢署同時表示，立委補選激烈戰況，顯示候選人搶占明年大選先機的企圖心。

地檢署發布新聞指出，107年地方公職人員選舉第一選區翁姓縣議員候選人涉嫌與參選金寧鄉鄉民代表的楊姓候選人結盟，以縣議員一票新台幣5000元、鄉民代表一票3000元代價，推由楊姓鄉民代表候選人向選民行賄買票。翁嫌在偵查中逃匿，地檢署發布通緝。

地檢署表示，翁嫌昨天到地檢署投案，雖否認犯罪，但檢方以犯罪嫌疑重大，而且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞為由，向法院聲請羈押、禁止接見通訊獲准。

此外，金門縣選舉區立委補選6搶1，各路人馬網路「空戰」激烈，隨著大咖跨海助選，預期將掀起一波波的「陸戰」攻勢。金門檢警調緊盯最新選情發展，嚴防任何不法情事發生，特別召開選情分析專案會議，了解轄區選舉狀況以為因應。

選情分析專案會議由洪家原主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑邀列席指導，福建省調查處長余福明、金門縣警察局長劉耀欽、金門縣政府政風處長陳治平率所屬重要幹部與會。

洪家原說，這次立委選舉雖然是補選性質，任期也只有10個月，但仍有高達6位候選人登記參選，不僅隨處可見競選旗幟與廣告看板，網路上各候選人的支持者你來我往，選戰煙硝味十足；顯見各候選人都有意藉這個機會重整盤勢搶占先機，並劍指年底大選的高度企圖心。

洪家原表示，司法單位絕不能掉以輕心，大家應上緊發條，全力查賄、制暴、防制妨害選舉秩序，全面防堵任何會破壞選舉公平性的違法情事發生。

林邦樑也提醒辦理選舉查察工作，應依轄區特性，審慎、縝密的執行工作計畫，建立連繫管道，善用科技辦案，彰顯政府查賄反賄的決心。

金門福建
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