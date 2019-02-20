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兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

蕭男13日酒駕造成2死1傷，犯後還一度找陳姓友人頂罪，檢察官17日聲押蕭男、對陳男限制住居，但法官審理後認蕭無羈押必要，裁定蕭男以6萬元交保、並限制住居，台中地檢署認為「裁定不當」，今天向台中地院提出抗告。

台中地院行政庭長楊文廣表示，關於蕭男酒駕車致人於死，檢察官聲請羈押案件，經法官訊問後，事實部分經被告坦承不諱，法官認為蕭於員警向其調查時，即坦承其為實際駕駛人，不存在串證之虞，且他有固定之住所及工作，無逃亡之虞。

法官再參酌蕭男表示願盡速與被害人或其家屬洽談和解及保險理賠事宜，考量蕭之經濟狀況及和解意願，裁定以6萬交保及限制住居代替羈押手段。

楊文廣強調，該院尊重檢察官提起抗告，並呼籲社會大眾切勿酒後開車，以保障其他用路人之安全。

台中地檢署今天針對法官以6萬元交保蕭男、並限制住居，指出蕭男於2月13日凌晨，酒後駕駛自用小客車，在台中市沙鹿區釀成2死重傷之重大傷亡。

其中楊姓被害於2月16日傷重不治，警方2月17日向中檢報驗，檢察官進行相驗時，認蕭涉酒駕致人於死罪嫌、肇事逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有「逃亡或有事實足認為有逃亡之虞」、「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞」，有羈押必要。

檢察官遂先將蕭當庭逮捕後，向法院聲請羈押。惟法院審酌後認無羈押必要，駁回羈押之聲請，改諭知具保新台幣6萬元以及限制住居。中檢檢察官審酌法院裁定理由後，認裁定不當，今日向法院提出抗告。

蕭男13日酒駕造成2死1傷，犯後還一度找陳姓友人頂罪，檢察官17日聲押蕭男、對陳...
蕭男13日酒駕造成2死1傷，犯後還一度找陳姓友人頂罪，檢察官17日聲押蕭男、對陳男限制住居，但法官審理後認蕭無羈押必要，裁定蕭男以6萬元交保、並限制住居，台中地檢署認為「裁定不當」，今天向台中地院提出抗告。
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檢察官酒駕
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