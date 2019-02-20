男泳池開趴撞到四肢癱瘓 檢：自己沒注意，旅館無疏失

2019-02-20 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



廖姓男子為桃園某汽車旅館負責人，2017年9月23日一群人到場開派對時，其中1名男子在戲水池中用腳蹬強往前衝，頭卻猛力撞擊池內階梯，導致頸頸椎重創至今四肢癱瘓，他並提告廖過失重傷害；但檢方認為，男子熟悉池中設備，卻仍酒後閉眼下水撞到頭，顯然是自身過失，予以廖不起訴。

男子控訴，廖（57歲）沒有在客房中張貼警語，提醒用戶戲水池內有躺椅、階梯，當晚7點多他參加大學同學派對時，因燈光昏暗沒注意到階梯，自己在池內以腳用力蹬牆壁讓身體往前衝，結果頭撞到階梯，導致頸椎損傷、呼吸衰竭，至今四肢癱瘓已經生活不能自理，。

廖否認犯行，辯稱旅館房內戲水池設有「請勿跳水」警告標語，水池深100至105公分，池內有氣泡床，站在池畔也可以很清楚看到該設施和階梯，一旁則有手扶梯，事發後也和家屬談並請保險公司處理，但對方要求補償3500萬元，所以才無法達成共識。

檢方調查，該旅館領有合法登記證、使用執照，而事發處的戲水池，規模未達建築法定義的「游泳池」，可認定其內部設施並無違反相關法令。

男子則說，戲水池不清楚裡面有躺床、階梯，但檢察官到場勘驗發現，除了清楚可以看到底下設備，就連關燈也能看到階梯。

另檢方詢問時，他則表示過去曾到一模一樣房型玩過，當天沒有戴泳鏡，下水2次上來喝口啤酒，再下去時就用腳蹬著牆壁往前衝，因為有同學在中間，所以才會往左邊衝，結果額頭撞到硬物，當下身體沒有知覺、無法移動，憋氣約30秒後，就被同學拉起來叫救護車送醫。