偷衣逃跑全都錄 警調帶後驚見又是她

2019-02-20 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄市警方上月初接獲一名侯姓女子報案，指她經營的服飾店被人偷走8件睡衣，警方獲報後調閱監視器，前天循線逮到涉嫌偷竊的范姓女子，警方一看到范女立即認出她在去年12月，就曾因偷竊洗衣店衣物被警方查獲，讓承辦員警嘆氣直說「怎麼又是她」，全案詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

新興警分局中山所指出，侯性女子（62歲）上月2日向警方報案，稱她位於南華路的服飾店在當天晚上8點多，遭人偷走8件有卡通圖案的睡衣（共約800元），警方獲報後調閱監視器，立即認出涉嫌人是上月初才剛遭警方查獲犯下竊盜案的范姓女子（39歲）。

警方調查發現范女行蹤不定，所以在她常出現的路口埋伏守候，並查訪附近大樓及店家，前天終於循線找到范女，她在看了警方提示的監錄器畫面後坦承犯案，並辯稱自己是因為吃了藥物後精神狀況不佳，才會竊取店內服飾，也不知道自己為什麼要偷，偷來的東西更是早已隨手丟，全案詢後依竊盜罪嫌函送法辦。