酒駕累犯撞傷人立馬肇逃 對方一句話竟獲無罪

2019-02-20 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓男子去年1月晚間涉嫌酒駕開車在大寮區與另輛轎車擦撞，導致對方李姓男子左半身挫、瘀傷，林肇事後棄車逃逸，警方循線查獲他，距案發近2小時實施酒測高達每公升0.56毫克；全案起訴後，林被依犯公共危險罪判6月徒刑，但肇逃部分，高雄地院認為無法證明林當下知情李有受傷，判無罪，可上訴。

判決指出，已有2次酒駕前科的林姓男子，去年1月25日下午5點多在大寮區永芳路朋友家中喝啤酒，當晚仍開車上路，於6點46分行經大寮區中正路與義發路口時，與李姓男子所開的轎車擦撞，但他肇事隨即逃離現場，警方7點40分逮捕他，8點35分測出酒測值0.56毫克。

林姓男子承認酒駕，檢察官針對公共危險罪嫌聲請簡易判決，法官考量他第3次涉酒駕，且與前次相隔5年內，按規定加重刑責，依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬元確定。

檢察官另針對肇逃罪嫌起訴林姓男子，但林堅稱「我當時並不知道對方有受傷」。合議庭傳喚傷者李姓男子作證，李表示，「車禍時看起來沒有受傷或破皮，回家後，才感覺手、腳比較痠」、「我在現場也沒跟林說有受傷，而受傷部位有衣、褲覆蓋，外觀看不到」。

合議庭發現，員警當時現場製作交通事故談話紀錄表，也記載李姓男子說「我沒受傷」，隔日李才自行就醫，診斷傷勢為「左側肩膀、左側前臂、左側膝部挫瘀傷」，認定李姓男子本身都不能在第一時間發現自己受傷，肇事的林姓男子更不可知道。