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等鄭文燦處決您呦！ 醫師放話恐嚇桃前衛生局長遭訴

2019-02-20 13:18聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市衛生局前衛生所黃姓主任，涉嫌和其他醫師在2008年至2015年間，利用民眾健檢未經同意做愛滋病毒篩檢，共向衛福部詐領達700多萬元，檢方事後予以黃緩起訴，但他認為是遭前衛生局長蔡紫君構陷，在LINE群組稱「都連絡好了，等鄭文燦處置您呦！」等語，檢方再依妨害名譽罪嫌起訴黃。

廉檢調查，2016年9月間桃園市衛生局爆發6間衛生所共12名主任、醫師，涉嫌趁民眾健檢未取得同意就做愛滋病毒篩檢，藉此衝高績效多年來向衛福部詐領達700萬元，其中涉案的黃姓主任事後獲檢方緩起訴處分。

但黃（41歲）認為當時遭前局長蔡紫君誣陷，去年10月、11月間在LINE聊天群組內指摘蔡紫君貪污公款及收賄，誣陷他事情，以及衛生局內鬥等，後來又傳「您真的是有病又貪心」、「大前局長蔡醫師，她是罪有應得且心眼壞」。

黃並繼續傳「我都聯絡好了，等鄭文燦處決您呦！」「選前3天你們要看市長的誠意」、「選前3天頭條呦」，意指已經聯繫具黑道背景之人，並施壓鄭文燦在選前3天處置蔡紫君，屆時蔡受處置消息將成為頭條新聞，蔡因心生畏懼提告恐嚇、妨害名譽。

檢方訊時，黃坦承不諱，和蔡紫君指控相符，另有LINE對話截圖等，認為黃犯嫌明確，依誹謗、恐嚇及公然侮辱3罪嫌起訴他。

蔡紫君於2017年12月底，以健康因素向桃園市長鄭文燦請辭獲准，並轉任市府顧問，對此，蔡表示不認識黃姓醫師也沒有交集，對方發言牽涉到內鬥、局處人名，對她及衛生局都不恰當，不應該無的放矢，說出不負責言論很容易讓人誤會，所以才提告。

檢方起訴黃姓前主任。記者曾健祐／攝影
檢方起訴黃姓前主任。記者曾健祐／攝影
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鄭文燦醫師愛滋病
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