嘉義市議員郭明賓當選無效之訴 3月6日宣判

2019-02-20 13:14 中央社 嘉義市20日電



辭去議員職務的前嘉義市議員郭明賓，被控去年競選期間現金買票，遭檢方提當選無效之訴，嘉義地方法院今天開庭審理，預定3月6日宣判。

郭明賓遭檢方指控賄選，今年1月29日在個人臉書坦承賄選，表示「非常後悔自己的不智行為」，除了請辭市議員職務外，也表示願意承擔所有法律責任；市議會已將郭明賓的辭職書報請內政部備查。

郭明賓已辭去議員職務，也表明願意退回選舉補助金，因此他的委任律師向法院提出應無續行當選無效訴訟之實益，但嘉義地院認為不影響審理程序，今天上午如期召開言詞辯論庭。

郭明賓今天未出庭，僅由委任律師出庭答辯。委任律師表示被告已辭職，應與遞補切斷關聯性，主張應無續行當選無效訴訟之實益。

不過，起訴的檢方引用南投地方法院99年選字第6號判決見解，認為「當選無效」是當選人身分及相關權益溯及的無效，與辭職向後發生效力不同，也就是說會產生遞補或補選的不同，因此主張訴訟仍有實益。

被告委任律師引用新竹地方法院103年選字第16號判決見解，認為郭明賓既已辭職，即造成缺額，因此無遞補問題，主張訴訟無實益。

最後，審判長洪嘉蘭裁定郭明賓當選無效之訴3月6日上午10時宣判。

對此，法界人士認為，郭明賓委任律師主張訴訟無實益，若此，檢方即為敗訴之承擔者，被告即不須負擔訴訟費用；再者，郭明賓辭職所造成的缺額，就無法依法遞補，恐怕必須重選，此應為政治考量。

法界人士指出，依據地方制度法規定，議員請辭，辭職書送到議會即生效，遺缺將待當選無效之訴確定後，由落選最高票者（無黨籍李奕德）遞補。