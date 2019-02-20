酒駕男與人發生行車糾紛遭砍 走進派出所報案也遭送辦

2019-02-20 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



周姓男子前天騎車載王姓友人在馬路上時，與莊姓男子發生行車糾紛，莊不滿下車將二人砍傷後離去；周跟王騎到派出所報案，警方受理報案，卻聞到周身上濃濃酒味，也目睹他騎車到派出所，實施酒測後發現酒測值達每公升0.35毫克，雖然為他調閱監視器查出莊的身分，但也將周依公共危險罪移送法辦。

新北市警海山分局指出，周姓男子前天晚間8時許，騎機車載王姓友人行經板橋區三民路1段時，因與莊姓男子發生行車糾紛，莊拿西瓜刀攻擊兩人；周騎到附近派出所報案，指出自己與王遭到不明人士砍傷，分別造成他左手及王的右手受傷。警方受理報案，為他調閱監視器查出莊的身分。

周姓男子也在臉書社團「我是板橋人」po文「想請問強大的板橋人 昨天晚上2月18號晚上8:55分的時候在板橋三民路一段31巷大教堂的紅綠燈 有人行車紀錄器錄到有人被砍嗎？ 朋友停紅燈被砍 希望有拍到的板橋人可以提供。謝謝」，引起網友討論，直呼「好可怕」、「應該要上新聞讓大家注意安全」。