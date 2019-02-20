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翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子翁仁賢2016年除夕，趁家人圍爐時潑汽油縱火，企圖「滅滿門」，父母等家人6死5傷，他一、二審都被處死刑，最高法院卻以被火燒傷的人可能不是翁「直接縱火」受傷、鑑定證人少唸證人結文等理由撤銷死刑、發回更審。翁的家人不斷要求法官判他死刑，但訴訟漫漫，高院更一審再度判決死刑已是3年後，未來還面臨最高法院是否再度「撤銷死刑」考驗。

更一審判決書中提到，翁仁賢自小個性強硬、孤僻、離群，人際關係不佳，與親人感情不睦，遇雞毛蒜皮小事就無限擴大，常怪罪他人，對父母、兄長積怨多年，思量如何以最短的時間、最有效率的方式殺害全家。2016年除夕夜，翁家家族大小回到龍潭老家團圓，老家餐廳窄小，呈ㄇ字型，只有1 個出入口，當時開了2桌，家人入坐後，翁先往三合院停放的汽車潑汽油，接著而走向餐廳內潑灑，再用報紙點燃火勢，餐廳瞬間成煉獄。

翁的父母、看護、侄兒、侄媳婦等5人葬身火窟，骨骼炭化，他的侄女翁全身也受有90％的2至3度燒傷傷害，送醫25小時候也喪命，另有4名親友也受不同程度燒燙傷。當時有5、6個人因聞到汽油味，事先外出查看，逃過一劫。

高院更一審認為，生命無價，恣意殺害他人的暴徒，卻不准公權力剝奪他們生命，邏輯上有失衡平。如犯罪嫌疑人惡性重大，犯下滔天大罪，鐵證如山，求其生而不可得，為維護公平正義，保障社會安全，「懲前毖後，仍有判決死刑之必要」。

高院更一審也指，法律是現代社會的行為準則，要如何適用法律，應考量各國國情、文化、善良風俗、國民情感等各項因素，不宜全盤接受他國法律、制度、見解。審判者在立法院立法廢除死刑規定前，在審酌案情量刑之際，自應依法審判，不得迴避死刑。

而公民權利公約第6條第1項明定「人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律之保障。任何人之生命不得無理剝奪。」依聯合國人權事務委員會第6號一般性意見書第3段，要求國家為「防止和懲罰剝奪生命的犯罪行為」，應「採取措施」之義務，嚴加約束與限制剝奪人民生命之情事，並沒排除國家機關非「任意或無理」剝奪人民生命，亦即非完全廢死。

法官認為翁仁賢的父母恩天高地厚，兄弟一同成長，宛如手足，子侄輩，與自己孩子無異，屬關係密切的親族。但他卻殺害6人，包括父母、侄子、侄媳婦與看護，泯滅天良，視人命如草芥，嚴重危害社會秩序。

高院曾囑託中央警察大學犯罪防治系沈勝昂教授鑑定，認翁仁賢「難以司法教化」、「再社會化之進行仍屬不易」。加上翁的大姊、二姊、二嫂、三哥、四哥、侄子、侄女證言，和他歷來的供述，足認他無法修補與家人的關係，凡事鑽牛角尖，無法開導，要改變翁殺人的動機「難如登天」，再教化、再社會化可能性極低。

另外，翁沒有重大精神疾病，也不曾看病就診，桃園療養院鑑定，排除有Psychosis(精神疾病) 的可能性。

法院量刑也需考量被告犯後態度，但翁歷來供述不知悔改，法官難以寬宥，而他自己又表示「我沒有提起上訴，所以我並沒有上訴理由。」對於原本判處死刑判決，坦然接受，本件量處死刑符合社會通念、罪刑相當法則。

合議庭認為，翁仁賢惡性重大、罪無可逭，顯已非死刑以外的其他矯正刑所能教化，如果判無期徒刑不足以還被害人公道，權衡公平正義理念，並維護社會秩序、國家治安必要，判翁仁賢死刑。

翁仁賢縱火燒死父母等6人、4名親屬也負傷，但他的死刑被最高法院撤銷，高院更一審今...
翁仁賢縱火燒死父母等6人、4名親屬也負傷，但他的死刑被最高法院撤銷，高院更一審今仍判翁死刑。記者王宏舜／攝影
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