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傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前花蓮縣長傅崐萁涉炒凱聚等公司股票，案件從2000年開始繫屬台北地院，但最高法院...
前花蓮縣長傅崐萁涉炒凱聚等公司股票，案件從2000年開始繫屬台北地院，但最高法院三度發回，結果遲遲無法確定。資料照片。記者王宏舜／攝影
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花蓮縣前縣長傅崐萁涉炒凱聚等公司股票，案件從2000年開始繫屬台北地院，但最高法院三度發回，不僅結果遲遲無法確定，被告還可因刑事妥速審判法規定減刑。立法委員黃國昌質疑「權貴的案子都可一拖再拖」，還有縣長參選人到監察院告發承審傅案的法官；法官梁耀鑌去年8月開庭前告知「司改不用捨近求遠」，檢察官有實質舉證責任，應由檢察官補充完整的犯罪事實和證據。

黃國昌去年5月14日在司法及法制委員會上詢問司法院秘書長呂太郎權貴犯罪問題，他舉例「花蓮縣長傅崐萁台鳳炒股案超過18年沒有結案；王令麟案拖過15年，在台北監獄還行賄監獄官」，不斷地更審、越判越輕，權貴的案子可一拖再拖，司法院卻稱「沒有拖延」，符合人民對司法改革的期待嗎？

而民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫也到監察院告發承審法官，高院更三審去年8月17日開庭時，法官罕見地「告知」在場人，長久以來司法判決中的某些「個案」，判決結果不符社會期待或遲遲無法確定，司法得不到人民信任，形成「罵司法」變成顯學，數落司法就有掌聲現象。既然司法公信力低落是司法判決中的某些「個案」造成的，談司法改革不用捨近求遠，改革良方是不是在這些「個案」裡。本案確定後值得好好研究，究竟是哪個環節出了問題。

法官梁耀鑌有感而發，指一個案件從起訴到現在過了廿年，無法確定，如果被告冤枉，起訴對被告而言就是「不可承受之重」，被告又被折磨超過廿年，人生有幾個廿年呢？如果沒有冤枉被告，案經廿年未確定，遲來的正義也不是正義。

梁指出，問題會是出在檢察官的專業偵查與專業蒞庭、律師的專業辯護還是法官的專業審判上？司法實務，矚目金融、經濟案件，檢察官起訴被告的犯罪事實和提出的證據「很少一步到位」，且案件送至法院，經辯護人一一拆解，大部分呈現「殘破不堪」現象，需要補充，這應由檢察官舉證。

但除了檢方問題外，被告是否藉故拖延開庭時間，也難杜悠悠之口。高院更一審在判決中就提到，時任立法委員的傅崐萁以立法院要開會、有花蓮地區交通需求會勘協調座談會來表示無法出庭，但法官細繹這些文件，發現立院開會或交通部協調會的時間根本兜不攏，傅主張有正當理由不到庭並請求再開辯論，不被採信。

更一審時，傅崐萁聲請傳喚證人，但他到了開庭日卻又以罹患「本態性高血壓、非傳染性胃腸炎及大腸炎」等疾病請假，還希望休養3個月。合議庭認為傅突襲性聲請傳訊不同的證人，法院傳證人到庭時，他又說需要等待身體康復，但他期間卻能出席各項會議，顯然是延滯訴訟程序。

傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億、華隆股票案判決結果製表／王宏舜 資...
傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億、華隆股票案判決結果製表／王宏舜 資料來源／司法院
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檢察官傅崐萁司法院
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