貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06 聯合新聞網 綜合報導



貴婦奈奈。圖／報系資料照 分享 facebook

吸金10億落跑案爆發後，貴婦奈奈與丈夫黃博建、公公黃立雄遭檢方通緝，不過傳出擔任「杏立博全醫美診所」會計的小姑黃千芳才是掌握詐騙金流的藏鏡人，有可能在潛逃前就將部分贓款先匯給閨密W女。此外，檢方查到診所內帳本資料，除了記錄詳細的投資者名單，其中還包括竹聯、四海、松聯幫、天道盟的大哥，似是打算讓黑道大哥吃重利罪官司，藉機報復。

根據《周刊王》報導，貴婦奈奈夫婦都搞不清楚自身的財務狀況，尤其貴婦奈奈性格浪漫，對數字更是毫無概念，因此「杏立博全醫美診所」的帳目全靠會計小姑黃千芳一手包辦。然而，在1年多前黃千芳在1年多前就曾警告黃博健財務已經瀕臨破產。

當落跑事件曝光，債主第一時間要找會計黃千芳，不但手機無法聯繫，甚至人間蒸發。A男及多名受害者質疑，貴婦奈奈夫婦在逃亡前就把旗下財產轉移至黃千芳的海內外帳戶，黃千芳在潛逃前又有可能將部分贓款匯給閨密W女，早已建議檢警儘速傳喚W女到案說明。

對此，W女回應關於被害人的指控「完全沒聽過」，並表示自己是因為在診所工作才認識黃千芳，兩人最後一次連絡是去年11月29日，雙方此後就沒再連絡，最後說「不想再回答其他問題」。

被害人一致認為，貴婦奈奈夫婦預謀犯罪，長期佈設一連串縝密的「養套殺」計畫，並非因為顧慮資金籌措、人身安全等問題逃跑。另一被害S男轉述，黃博建之前在台北松山區、大安區、信義區等三家高檔雪茄館找被害人掏錢投資，還不願介紹投資人相互認識，以重複賣股方式牟取暴利，粗估超賣8倍以上，直呼心機有夠深。

去年檢方調查「杏立博全」辦公室，看見內帳資料清楚記錄應付票據明細、股權轉讓合約、資金調度內容，共有83名投資者，其中包括竹聯、四海、松聯幫、天道盟堂主級以上的大哥，似是想透過辦案人員向他們報復。

北檢表示全案仍在調查中，會釐清事實及證據，其他事則不方便透露。