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血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

「最凶殘檢察官」奪廟產殺住持未遂 槍手改判9年

2019-02-20 10:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

台南地檢署前檢察官顏漢文8年前涉嫌奪取高雄金山寺廟產，夥同退休莊姓員警等人企圖駕車衝撞，第二次為近距離開槍的方式，殺害住持釋圓塵都沒得逞；男子陳穎甫涉負責開車，第二次曾擔任槍手，原判決9年8月確定，高雄高分院今天依殺人未遂罪，再審判他9年，可上訴。

最高法院前年依犯殺人未遂罪判顏漢文14年10月、褫奪公權7年確定，判決指出，2011年間，顏曾幫金山寺前住持釋傳孝處理法律事務，得知退休警員莊茂鴻向金山寺承租寄棺室等場所，獲利豐厚，但莊要與廟方合作遭拒，顏因負債累累，便與莊協議要搶奪控制廟產。

2011年5月釋傳孝圓寂，弟子釋圓塵接任住持，顏漢文籌組「財團法人金山寺社會福利籌備處基金會」介入帳務管理，莊也將租金交給籌備處，廟方不滿與莊解約並提告。

顏漢文等人原本在釋圓塵座車裝GPS，跟監偷查是否有違反佛教戒律情事，卻始終抓不到把柄，2012年4月間，顏策畫假車禍殺人，先由陳穎甫駕車，與外出參加法會的釋圓塵座車故意發生擦撞，待釋圓塵下車後，再換另1人加速衝撞，但釋圓塵及時閃避僅大腿骨折；同年九月，顏又指使陳穎甫趁釋圓塵到屏東準提寺主持法會時，衝入辦公室對著釋圓塵開槍，釋圓塵以雙手護頭只輕傷。

陳穎甫當下射殺不成，釋圓塵及司機當場制伏他並報案，檢警深入追查才揭發幕後主使者竟是顏漢文；陳穎甫經過偵審程序，開槍、駕車撞人，依不同罪名論處，合併執行9年8月；陳聲請再審指出應同一罪論處，獲准再審，高雄高分院今依犯殺人未遂罪宣判。

台南地檢署前檢察官顏漢文涉為奪取金山寺廟產，謀畫殺害住持。圖／報系資料照
台南地檢署前檢察官顏漢文涉為奪取金山寺廟產，謀畫殺害住持。圖／報系資料照
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殺人金山
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