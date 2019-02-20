愛國同心會涉餐會賄選 檢起訴4成員2地下匯兌業者

2019-02-20 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



九合一選舉北市首起市議員賄選案。中國民主進步黨發言人、北市萬華區市議員參選人張秀葉被控在北市日本料理店舉辦餐會、席開56桌拉票，涉嫌賄選。台北地檢署今依違反選罷法、銀行法起訴張女、黨主席周慶峻、陳姓辦公室主任、地下匯兌業者等6人。

張秀葉曾是大陸國營事業員工，1992年嫁到台灣，是具有被選舉權陸配，她是中華愛國同心黨秘書長、中國民主進步黨發言人，獲中國民主進步黨推薦參選這屆北市議員。

檢調掌握情資，周慶峻身兼中國民主進步黨與愛國同心黨主席，常至大陸拜訪中共特定人士，返台攜帶大批人民幣入境，透過地下匯兌換成台幣，再將錢交張秀葉運用。

她在去年10月1日大陸國慶當天，藉活動名義在中山區一郎日本料理店辦餐會，席開56桌拉票。去年11月12日大舉搜索選辦及地下匯兌工作室。

經檢方調查後，認定去年10月1日，葉女委由陳姓女辦公室主任舉辦餐宴，在北市中山區一郎日本料理宴客56桌。

檢調調閱餐會帳單，每桌成本7800元，以一桌十人算，每人可得780元餐會利益，今依違反選罷法起訴4名愛國同心會成員。

周坦承出資、否認賄選。檢方認為，宴客的錢是由周慶峻支付，疑是用從中國大陸帶回來的錢，但查無旅遊招待。

此外，周在去年11月6日（檢方偵辦選罷法階段）赴北市萬華區西門町附近的「黃小姐理財工作室」詢問是否能將1萬元美金換成新台幣，但他問完後並未在此處交易，反讓檢調查出這家業者從2018年至2019年經手1千至2千萬元，獲利20幾萬元。

兩名業者已繳回犯罪所得，今依違反銀行法起訴。

據了解，調查局在張秀葉處所查扣一本帳冊，內有記錄資金流向，將持續清查兩人是否接受大陸金援，支付餐會與旅遊款項，有無違反政治獻金法。