傅崐萁涉炒股纏訟21年 高院更三審判2年10月

2019-02-20 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前花蓮縣長傅崐萁被控炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，檢察官1998年偵辦，至今已21年，高等法院更三審今依證券交易法判2年10月。

傅崐萁因擔任立委時炒作合機電線電纜公司股票，違反證券交易法，去年9月遭判刑8月定讞，縣長職務被解，9月25日入獄。傅妻徐榛蔚現為花蓮縣長。另兩名被告馬忠芳、林家榛則各被處1年6月、1年徒刑，分別減為9月與6月，林女得易科罰金。

本件源於台鳳炒股案，台鳳負責人黃宗宏找當時的股市名人黃任中（已歿）等人合作，籌集12億多元，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票，等消息公告、股票上漲後出脫；台鳳當時的股價從每股70多元一路飆漲至250多元。檢方調查黃的資金，衍生出傅崐萁等人炒作其他家公司股票。

傅崐萁被控當年向黃任中借款，以相對成交等方式連續炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，危害證券金融市場交易秩序。一審時，傅崐萁被認定違法炒股、洗錢，被判有期徒刑6年、褫奪公權4年，併科新台幣3500萬元罰金。高院二審時，傅被依證交法處4年徒刑，併科罰金2千萬元。後來傅崐萁在高院更二審時被判刑3年。但最高法院認為「台鳳案」判決有瑕疵，將傅崐萁(1997、1998年間以投資證券集中交易市場股票為業)、馬忠芳(黃龍公司總經理)、林家榛(營業員，代傅崐萁出面向黃任中借款)部分撤銷，發回高院。

更三審準備程序時，林家榛說一個營業員要提高業績「就是要有很多金主和客戶」，而當時她才廿多歲，她很感謝金主黃任中和客戶傅崐萁提升她業績、改善家裡的經濟。林女說，她賺的都是合法的退傭手續費，黃、傅根本沒給她額外好處。傅崐萁承認廿多年前的確有買進長億、凱聚、昱成與華隆公司的股票，但檢察官倉促起訴，他被搞得身心俱疲，每天都睡不好。

傅的律師陳峰富主張證交法第155條修訂為「意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，自行或以他人名義，對該有價證券，連續以高價買入或以低價賣出，而有影響市場價格或市場秩序之虞。」，基於無罪推定原則和兩公約的普世價值規範，要證明有罪應該是檢察官的職責，基於公平法院，法院無接續檢方應盡之責任調查證據。