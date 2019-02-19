收5百萬獻金要吐1千萬 黃景泰律師：一事不該二罰

2019-02-19 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 、余衡╱即時報導



基隆市前議長黃景泰被控貪汙、違法收受500萬元政治獻金，基隆地院判無罪，二審改判有罪定讞。另監察院也沒入500萬元，他不服提告，台北高等行政法院今開庭，由於刑事二審漏未沒收500萬元，法院審理補充判決結果尚未出爐，黃景泰委任律師指出基於刑事優先原則，應由刑事法庭先處理，且一事不二罰，不該又有行政罰。監察院代表則重申違法事實明確，不希望最後無任何機關執行沒收或沒入款項。

基隆市信義區全屬山坡地，甲山林機構代銷「真愛花園城堡」，闢建樣品屋未提出水保計畫而遭罰。甲山林託黃景泰協助，請主管機關免除水保、雜項執照等申請程序，前市府產發處漁農工程科科長林柏樹等人，讓樣品屋工期提前2至3個月，涉變造、竄改已簽准的公文。

檢方在搜索黃景泰寢室時，扣得490萬6千元政治獻金，進而起訴。基隆地方法院認為黃是民意代表，受建商委託向市府承辦人協商，沒有圖利建商、教唆公務員圖利業者意圖，黃等5名被告無罪。政治獻金部分，一審認定黃收受時間是在政治專戶核准之後，未違法。

二審認黃是在2014年4、5月間收受寶得利董事長張雅琍以個人名義捐贈的5百萬現金，也沒在同年5月28日政治獻金專戶設立後整筆存入專用，已違反政治獻金法規定，基院卻諭知此部分無罪，撤銷改判6月徒刑，得易科罰金。

檢察總長認為二審判決未諭知沒收政治獻金，提起非常上訴。最高法院認為二審漏未判決之事，應由檢方聲請二審補充判決，並非由三審，駁回非常上訴。

此外，監察院認定黃違反政治獻金法，沒入500萬元，但刑事部分也必須沒收犯罪所得，黃認為被處罰兩次，提告救濟。法院今下午開庭，監察院代表指出，黃事後依扣押命令已清償420餘萬元，該筆款項目前被基隆地檢署扣押，但因尚未獲知補充判決結果無法進行沒入，經詢高檢署已於去年底聲請，擔心若在補充判決確定前發還款項，將導致無任何機關執行沒入或沒收。

黃的委任律師表示，本案無論是採行政沒入或刑事沒收，黃皆無意見，但因本案刑事尚有補充判決，一事不應二罰，應先撤銷有爭議的行政處分，待補充判決結果出爐，再執行沒收程序。

庭末，法官諭知將再發函高檢署詢問本案刑事補充判決進度，全案4月16日再次開庭。