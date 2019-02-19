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酒駕等於故意殺人？法務部的一場鬧劇

機車騎士騎到路中間 公車司機叭機車雙方發生扭打

2019-02-19 21:07聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市港都客運公車司機林姓男子本月9日上午7點47分駕駛公車時發現一輛雙載機車在車道忽左忽右，公車司機按喇叭2聲，行駛到路口草衙路與金福路口停等紅燈，公車司機打開公車門朝雙載機車問「騎那麼中間是怎樣啦！」，機車乘客蔡姓阿伯看到，以為司機要下車理論，蔡姓阿伯下車先發制人，衝上公車後，猛掐司機脖子，發生扭打，騎車的蔡妻，與路過的騎士趕緊下車到公車上制止，司機事後驗傷並到派出所對蔡姓阿伯提告傷害罪

林姓司機（41歲）昨在臉書PO文，從來沒想過自己會遇上這種事，人生真的很無常。機車行駛時忽左忽右，不時往公車前進方向偏移，因此鳴按3聲喇叭提醒，並無逼車或辱罵。林姓司機PO文，停紅燈時開車門想關心一下，沒料機車後座乘客竟突衝上來打人，自己忍氣沒有打回去。林還寫道，乘客冷漠，都只是看戲，「我覺得很扯，我有氣切，哪有一來就在動手攻脖子」。

林姓司機PO文說，他的手挫傷，但公司卻沒人報案，自己去報案，要職災門診單被刁難，決定將影片PO臉書，希望讓惡行曝光捍衛工作權益。

前鎮警分局草衙派出所說，當天下午林姓司機帶驗傷單到派出所提告傷害，警方也根據車牌傳喚蔡姓男子（60歲）到案。

警方調查，蔡姓男子稱，當時在草衙、中平路口時，被公車按喇叭，之後騎到草衙、金福路口停紅燈時，見到司機突開公車車門，以為司機要下車理論，對老婆不利，他才先發制人上車，與司機發生扭打衝突。

警方說，該路段車道未限制機車不得行駛，機車未違規。但機車因為遭公車司機按喇叭，看到公車司機打開車門，失控跟司機發生衝突。司機提告傷害，警詢後，將蔡姓男子依傷害罪、強制罪函送檢方偵辦。

蔡姓阿伯衝上公車跟司機發生扭打衝突，蔡妻在一旁趕緊勸阻，之後路過騎士也加入勸阻行...
蔡姓阿伯衝上公車跟司機發生扭打衝突，蔡妻在一旁趕緊勸阻，之後路過騎士也加入勸阻行列。圖／翻攝公車司機林男臉書
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機車騎士在車道忽左忽右，警方說，該路段車道沒有限制機車不得行駛，機車沒有違規。圖...
機車騎士在車道忽左忽右，警方說，該路段車道沒有限制機車不得行駛，機車沒有違規。圖／翻攝公車司機林男臉書
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傷害罪職災
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