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校長教師開會亂停車擋通道 挨批「以身作則」在哪？

2019-02-19 20:37聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭教師研習中心停車位不夠，只要開會研習人數一多，車輛就停進毗鄰的宜蘭國小停車場，18日上午輔導團會議在研習中心召開，造成國小車滿為患，部分還占用托嬰車位與迴轉道。一名兼行政職的林老師告知中心人員希望廣播移車，對方告訴他縣府教育處長做簡報，不能廣播，他事後憤而把這件事po上網，批評「大人沒大人的樣，如何輔導別人」？

輔導團會議約70、80名校長、主任及老師參加，教研中心約20個停車位，顯然不夠停，有些車停到隔壁的宜蘭國小停車場。經縣府教育處了解，18日會中除了教育處長致詞，還邀請教授演講，事發當下無法確定是誰在講話，當教研中心接獲反映時，立即採取書面傳閱車號的方式，通知與會者前去移車，事後調查並沒人說處長在做簡報，不能移車。

教育處表示，18日車輛亂停甚至阻擋車道應該是偶發事件，已公告今後在教師研習中心舉辦活動時，必須引導停車做好管制，如果車位不夠，也可以停到附近的收費停車場。

一名宜蘭國小兼行政職的林姓老師昨天在宜蘭某臉書社群貼文，他在 18日1上午9點多發現宜蘭國小停車場車滿為患、亂無章序，有托嬰中心老師的車輛被堵住動彈不得、迴轉道被占停，到了10點多連餐車通道也被擋了，學校廚工阿姨跳腳。

他下樓了解時，遇到正在觀望、微處理的研習中心小姐，訴諸學校一直以來的停車窘境，但研習中心小姐說「只有此次」。雙方言詞你來我往，20分鐘後，他得到的答案是處長在做簡報，結束後才能廣播。

他說，車主是樓上學校長官的，以身作則在哪？校園安全在哪？如果有人受傷在停車場，還有時間等長官嗎？也有陳姓網友留言，這些都是老師跟公務員，真是一整個無法無天。

林姓老師拍照po網，指123車占用托嬰中心車位，4車霸氣擋了迴轉道，56車隨性亂...
林姓老師拍照po網，指123車占用托嬰中心車位，4車霸氣擋了迴轉道，56車隨性亂停，這些車主都是來開會的學校長官。圖/擷取翻攝宜蘭知識+臉書
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林姓老師拍照po網，指123車占用托嬰中心車位，4車霸氣擋了迴轉道，56車隨性亂...
林姓老師拍照po網，指123車占用托嬰中心車位，4車霸氣擋了迴轉道，56車隨性亂停，這些車主都是來開會的學校長官。圖/擷取翻攝宜蘭知識+臉書
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停車場托嬰
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