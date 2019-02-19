嬌妻坐月子 人夫難耐慾火尋少女「合意性交」難逃官司

2019-02-19 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市林姓保全去年透過交友軟體認識國三少女安安（化名），碰巧林妻剛生完小孩，還在坐月子，林男一時難忍情慾，竟罔顧人夫身分，哄騙安安與他發生性關係，甚至得知安安家中無大人，飛車狂飆到基隆溫存。安安家人返家發現少女臥室衣物凌亂，直覺可疑，幾度逼問，安安才坦承與林男發生性關係，基隆地檢署近日偵結，依對未成年性交罪嫌起訴林男。

據檢警調查，39歲林男與15歲安安互以男女朋友相稱，剛好林妻產後不便行房，林男控制不住慾火，一得知安安家中大人都外出，便趁下班，一路從新北飛車趕到基隆，與安安發生性關係，完事後再騎車返家；幾天後，林男食髓知味，再度邀約安安到基隆某旅店開房間，兩人再享歡愉。

安安家人先是發現臥室凌亂，直覺有異，但安安矢口不透露，家人也沒轍，直到安安再次未告知去向便出門與林男相約，家人再次逼問，安安禁不住追問，才終於坦承與林男發生關係，安安的家長氣得向警方報案，怒控林男妨害性自主。

林男到案坦承，因老婆在坐月子，一時把持不住生理需求，才會沖昏頭做錯事，但他也強調，全程都沒有強迫安安，兩人是兩相情願發生性關係。安安也證稱，林男有經過她同意，兩人才會發生性關係。