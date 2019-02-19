追徵轉帳撥用8.6億案 法官不排除請「法庭之友」協助

2019-02-19 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產，追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署前年起查封其不動產，國民黨則提告撤銷行政處分。台北高等行政法院今下午開庭，國民黨委任律師張少騰聲請由政治大學地政系教授陳立夫，就土地登記制度相關法律規範撰寫鑑定意見書，黨產會不同意鑑定，法官態度則傾向由「法庭之友」提供專業意見。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服原處分，向法院聲請停止執行處分及提起撤銷訴訟、債務人異議之訴。停止執行部分，經最高行政法院權衡公、私益後，認為停止執行對公益影響有限，而政黨受到無法存續威脅比較嚴重，裁准確定。

本案訴訟今下午開庭。張少騰說，已用美金公債債權去抵銷這筆債務，另聲請由日本博士、土地法專家陳立夫教授擔任鑑定人，就當年法律規定移轉的部分除房屋是否還包含土地撰寫意見書。

黨產會委任律師魏潮宗認為，國民黨的鑑定問題敘述不明確，沒具體敘述是哪一份資料，這種鑑定無法釐清爭點；且民國39年11月7日台灣省公產管理處記載土地不予轉帳，且之後再度發公文重講意旨，因此不應重新鑑定以推翻60年前的公文。陳立夫是土地法、都市計畫法學者，但未必針對過去法律史部分有專業研究，鑑定資格恐不適當。

由於過去歷史文件不曉得身處何方，受命法官吳坤芳提示依《行政訴訟法》第162條規定，法院認為有必要時，可以就專業法律問題徵詢從事該學術研究者。「類似法庭之友。」期待有專業人士協助法院審酌，可能會先整理好具體的爭點問題，再請雙方推薦專家學者名單。

「很想見見227次會議決議原始樣貌！」並表示自認國家對於重要史料總有個保存之處，「我們試著挖挖看吧！盡可能試試看！」

此外，國民黨也針對行政執行署強制執行聲明異議，經法務部駁回再議後，提起行政訴訟。行政執行署表示僅為執行機關，尊重債權人黨產會的意思。庭末，三案均改訂4月23日下午續行審理。