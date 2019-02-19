知名鵝肉店遭縱火釀2死 主嫌：不知香蕉水會燒起來

2019-02-19 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，前年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治。上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。新北地院依殺人、恐嚇危安罪判蔡無期徒刑，共同犯殺人罪的林、黃各處15和13年徒刑，雙方皆上訴。高等法院今行準備程序，檢方認為量刑過輕，三人則堅稱無殺人犯意。

「鼎玉鉉」名氣響亮，曾每月1號供應免費鵝肉飯，縱火消息令顧客震驚。

蔡興旺受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，連隔壁的小吃店也遭池魚之殃。

許姓老闆娘和另名張姓員工當時人在2樓，逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。火災也造成其他員工、跳樓逃生的鄰居受輕、重傷。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。

三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

蔡辯稱，沒有傷害任何人的意思，潑漆時沒有想到會有火，自己過於魯莽。林家寶承認有過失，但不是蓄意。黃煒杰則表示只是幫蔡開車，這件事單純是蔡、林不慎將易燃物潑至爐火上，不是要縱火，並稱如要縱火或殺人，可以丟擲爆裂物，何須特地購買還要調和的油漆。

高院今開庭時，高等檢察署公訴檢察官認為原審量刑過輕，且三人未賠償被害家屬，難認有悔意。蔡對一審判決書無意見，但他又不承認犯行，法官質疑「你沒認罪又說沒有意見？」，蔡才回答對客觀行為沒有意見，但他主觀上無殺人、放火意圖，只是想嚇對方、給壓力。蔡說，他們是近距離潑灑，如果事前知道會起火，自己也會深陷火場。

林家寶承認恐嚇，但否認殺人，並說一些被害人會受傷，是「不小心傷害」；黃煒杰說，純粹是被請來討債。