高齡老少配情侶歡唱 因小事吵架女心臟病發亡

2019-02-19 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



桃園一對高齡的老少配情侶，年紀7旬的楊姓老婦2016年8月因心臟病住院月餘後出院，由小10歲的男友彭姓男子帶她到新竹一家卡拉OK飲酒作樂，結束後，彭男推著坐輪椅的楊女搭火車北返，沒想到兩人途中發生爭吵，楊女氣得心臟病發作，彭男還毆打楊女，導致楊女滾下輪椅，最後送醫不治。死者家屬怒控彭男害死母親楊女，彭男遭法官依過失致死罪，判刑2個月，緩刑2年。

判決指出，6旬彭男2016年8月帶著坐輪椅的楊女，到新竹市某卡拉OK飲酒作樂，會後彭男推著楊女輪椅到火車站，準備搭火車回桃園，但彭男皮包忘了拿，就把楊女放在路旁，匆忙折回卡拉OK店途中，彭男看到楊女因輪椅撞到障礙物，又急忙回來將輪椅推到安全地方，才去找皮包。

後來楊女又被被善心人士推到一家廟前等待，結果彭男回頭找不到楊女，後來才發現楊女在廟前，當場氣得與楊女吵架，楊女也因在情緒上氣憤不已，並以手撐起身體，導致心肌梗塞而心臟性休克，但彭男當天還將楊女推到某超商前，並毆打她，還三度把推楊女的輪椅撞向路旁機車，導致楊女從輪椅上摔落在地，經路人呼救，送醫不治。楊女的兒子事後怒控彭男害母親死亡。

法官調查，彭男明知楊婦是有嚴重心臟病之人，應注意避免被害人受有暴力對待、過量壓力或驚嚇，依案發當時情形，彭男疏未注意，不顧被害人之身體特殊狀況而對其怒罵並與其發生激烈爭吵，致被害人心臟性休克，經送醫急救不治死亡，行為確有過失，認定彭犯過失致人於死罪。