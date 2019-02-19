金門立委選情激烈 檢調開會研商全力查賄

2019-02-19 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選即將於3月16日進行投票，剩下倒數不到一個月，為了解轄區選舉狀況，因應選舉查察工作相關部屬，金門地檢署檢察長洪家原今天召開選情分析專案會議，希望能在最短的時間內充分掌握最即時的選情動態。

這項會議於今日下午舉行，由洪家原親自主持會議，包括福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑、福建省調查處長余福明、金門縣警察局長劉耀欽、金門縣政府政風處長陳治平等人也都與會。

洪家原表示，此次立委選舉雖是補選性質，任期僅有10個月餘，但有高達6位候選人登記參選，網路上各候選人的擁護者也你來我往，互不相讓，選戰煙硝味十足，競爭激烈，顯見各候選人均有藉此重整盤勢，搶占先機，並劍指年底大選之高度企圖心，因此，司法單位絕不能掉以輕心，大家應上緊發條，全力查賄、制暴、防制妨害選舉秩序，全面防堵任何會破壞選舉公平性的違法情事發生。

林邦樑則提醒選舉查察工作，應依照轄區特性，審慎、縝密的執行查察工作計畫，建立連繫管道，善用科技辦案，尤應嚴守程序正義及偵查不公開原則，本著「公正」、「嚴密」、「迅速」三大準則，展現優質的查賄作為，並且做好反賄選宣導，爭取社會大眾之認同，彰顯政府查賄反賄之決心。

據了解，首次擔任檢察長的洪家原於1月31日到任後，動作積極，除立即召開主管會報，聽取主任檢察官對目前選舉查察之工作進度報告外，並指示召集轄內警、調、政風等單位，就本此選舉情勢進行選情分析專案會議。