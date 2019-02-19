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法拍加註四字 台北101旁「最貴停車場」身價暴跌58億

2019-02-19 17:06聯合報 記者林孟潔╱即時報導

「最貴停車場」信義計畫區D3土地。報系資料照片
「最貴停車場」信義計畫區D3土地。報系資料照片
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前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產133億元，將不法所得購買位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地，「全台最貴停車場」因此被查封法拍。地主富創公司向鏡週刊指控，法院公告不清楚，註記矛盾，讓底價暴跌58億，疑有圖利特定買家之虞；台北地方法院今天澄清，法拍程序沒有瑕疵，拍賣底價均依法減價，也曾詢問債務人，並未獲得回應。

D3土地位於信義路五段、台北101大樓正對面，面積共1550多坪。台北地方法院指出，因為該筆土地目前租給其他業者做為停車場使用，每月租金45萬元，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交，均有記載於拍賣公告中。

台北地院指出，債權人新光銀行2017年8月14日聲請強制執行，法院查封土地，首次鑑價金額為145億餘元，但富創建設公司認為價格太低，再次委請鑑價，但鑑定價格較第一次低，為128億餘元。法院為保障當事人權益，以首次鑑價金額再加成，以160億5800元萬為第一次拍賣底價，創下法拍市場新高，且拍賣公告並未加註「禁止處分」等字眼，但去年2月23日首拍無人投標。

法院原定於去年3月23日進行二拍程序，並因一拍時有多人詢問土地謄本事宜，事務官在二拍時才加註台北地檢署、高等法院的禁止處分事項，但因富創公司提前聲請事務官迴避，主張停止執行程序，在裁定尚未確定前，法院主動停拍；而聲請迴避案最高法院去年12月駁回確定，台北地院因此重啟拍賣程序。

台北地院認為，停拍後已事隔9個月，不動產行情恐有變動，二拍前發函詢問新光銀行、富創公司，對於拍賣價格的意見，新光銀行同意依法按首拍底價減價20%，而富創公司則未表示意見。法院今年1月25日以128億餘元為底價，但二拍仍流標。法院改訂於今年2月22日周五進行三拍程序，拍賣底價則為二拍底價再減少20%，為102億餘元。

台北地院表示，法院拍賣底價只是限制投標人出價不能低於底價，並沒有限制出價的最高金額，投標人應該依市場機制自由競爭出價，法院並沒有圖利搶標人的問題。

另外，若土地順利法拍出去，台北地院會發給得標人權利移轉證明書，但地院無權塗銷登記，得標人可拿權利移轉證明書向高院、北檢聲請塗銷登記。

台北101停車場人權
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