員警持刀割百萬大型重機煞車管線 還丟行車記錄器

2019-02-19 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市警局中正二分局交通分隊伍姓員警，因男女感情和曾共事的林姓員警發生嫌隙，去年5月11日晚上，持美工刀割斷林的大型重機煞車系統，還拔走、丟棄行車記錄器鏡頭，士林地方法院依照毀損罪，處拘役59日，可易科罰金5萬9千元。

判決書指出，伍姓員警在5月11日晚間9時許，在汐止的遠雄購物中心地下2樓停車場，找到林姓警員的大型重機，持美工刀割斷機車的ABS感應線、車身主線，還割裂前輪煞車油壓管，機車電氣系統喪失功能，伍再徒手拔走車輛行車記錄器的前鏡頭，帶離停車場任意丟棄。

林姓警員發現愛車遭人破壞，調閱監視器畫面，找到犯嫌竟然就是伍姓員警，立即報案提告，修理愛車花費約2萬4千元。伍當庭以支票賠償修車費，但林無意願收受，和解不成。

林在法院證稱，行車記錄器屬分離式，分別安裝在儀表座和車尾，主機在機車座墊下，前方鏡頭線路遭拔開，後方鏡頭連接線遭割斷，無法再與主機連接。伍姓員警辯稱，要把鏡頭拿到外面丟，不想讓林修好。