精神病患常輕判 立委籲強制管束

2019-02-19 17:39 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



為避免精神障礙變成兇嫌逃罪的萬靈丹，民進黨立委陳靜敏呼籲修改保護管束的相關法規。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 精神病變成逃罪的護身符？去年5月發生護理師遭婦人持刀攻擊重傷的事件，但上週法院因認定婦人有精神障礙而判無罪，引發外界議論。民進黨立委陳靜敏19日召開記者會表示，在諸多醫療暴力案件中，被告常以精神障礙為由逃避罪刑，儼然已成萬靈丹，呼籲希望政府修改保護管束的相關法規，強制病人接受治療，避免憾事再發生。

台灣判定太寬鬆

陳靜敏指出，從2013年發生湯姆熊事件以來，台灣就頻傳罪犯以精神病為由要求輕判，其中又以醫療暴力相關案件最多，不只去年的護理師案件，上週15日也發生精神病患者大鬧高雄醫院的事情，凸顯醫護人員面對這些患者時，人身安全相當沒有保障，而這些人宣稱自己有精神病，其中有多少是真的患病，也讓人存疑。

她舉出外國的數據為例，如在美國，鑑定醫師認定被告心神喪失之比例，平均低於15%，而在重罪案例中，被告提出心神喪失抗辯的比例只有0.1-0.5%，其中能成功的又只有25%，相較之下，台灣在刑事案上對於精神病患者的判定獲不起訴的比例則高達35.9%，的確太過於寬鬆，呼籲政府要嚴加保護醫護人員的安全，這不只是人身安全問題，更是醫療品質及民眾就診權利的保障。

護理師護士公會監事長盧美秀心痛地說，台灣護理師面對病人的平均數量是歐美的2倍，本身就已經夠繁忙了，還要面對不知藏在何處的不定時炸彈，法律也無法確保人身安全，最終會加速護理師的人力流失，甚至走向罷工，呼籲政府要正視。衛福部醫事司副司長廖崑富也出面相挺，盼民眾要了解護理師的辛苦，不然最後損失的還是民眾自己。

參考德國強制送醫

陳靜敏建議，法務部可參考德國的相關規定，被告一經判定有精神疾病，就須強制送入特定機關治療與管束，且待在機關中的時間普遍會比坐牢還長，如此可杜絕被告濫用精神病之由逃避制裁。

針對已發生之刑事案件，法務部監察司科長鍾瑞楷表示，為杜絕醫療暴力，各地方檢察官都有特別設立專門小組，一有案件就能立刻處理，且絕對會上訴到底，保障護理人員的安全。

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