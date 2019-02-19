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明拍賣國民黨嘉市黨部 律師：拍定人恐成無辜第三者

2019-02-19 15:53聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義地院民事執行處明天將公開拍賣國民黨市黨部及宿舍，國民黨行政管理委員會副主委李福軒、律師溫三郎等人今天表示，台北高等行政法院已裁定停止執行，且台北地院判決國民黨得以用中投公司股利等支付大量解僱的資遣費用，國民黨嘉義市黨部已無拍賣必要，呼籲各界不應投標，以免買受人權益受害，成為無辜第三者，日後面臨法律訴訟，後遺症無窮。

有40多年歷史、位在屏東市桂林街的國民黨縣黨部辦公大樓，曾是藍軍重要的集結地，國民黨是因積欠黨工薪資，屏東縣黨部大樓遭查封，去年11月27日第三次法拍時，以4629萬3千元成功拍出，縣黨部大樓竟淪為被法拍命運，讓人不勝唏噓。

李福軒談到，屏東地院拍賣國民黨屏東縣黨部，實際上仍有承租人使用，歷時良久無法順利點交，拍定人也無法辦理貸款使用，問題棘手，買主未得利先受害。

李也說，黨產會對國民黨的追徵案已被裁定停止執行，債權停止就不該再衍生其他拍賣，黨產會已失格，國民黨嘉義市黨部拍賣程序不適法，呼籲各界別參與國民黨嘉義市黨部投標，以免日後衍生法律糾紛。

溫三郎表示，國民黨嘉義市黨部拍賣程序有瑕疵，若完成拍賣，黨部不排除對財產做假扣押、假處分，法律訴訟程序勢必相當冗長，不希望拍定人權益受到損害，盼各界別參與投標。

嘉義地院發言人洪嘉蘭庭長說，國民黨嘉義市黨部拍賣作業目前仍照常進行，明天上午11時在法院開標室進行，拍賣低價可上法院的法拍屋公告系統查詢。

嘉義地院發言人洪嘉蘭庭長說，國民黨嘉義市黨部拍賣作業目前仍照常進行，明天上午11...
嘉義地院發言人洪嘉蘭庭長說，國民黨嘉義市黨部拍賣作業目前仍照常進行，明天上午11時在法院開標室進行。記者王慧瑛／攝影
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國民黨行政管理委員會副主委李福軒、律師溫三郎、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯（由右至...
國民黨行政管理委員會副主委李福軒、律師溫三郎、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯（由右至左）等人，今天在嘉義市黨部開記者會，呼籲各界別參與明天的市黨部拍賣投標，以免權益受損。記者王慧瑛／攝影
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律師溫三郎表示，國民黨嘉義市黨部拍賣程序有瑕疵，若完成拍賣，黨部不排除對財產做假...
律師溫三郎表示，國民黨嘉義市黨部拍賣程序有瑕疵，若完成拍賣，黨部不排除對財產做假扣押、假處分，法律訴訟程序勢必相當冗長，不希望拍定人權益受到損害，盼各界別參與投標。記者王慧瑛／攝影
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國民黨行政管理委員會副主委李福軒、律師溫三郎、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯今天在嘉...
國民黨行政管理委員會副主委李福軒、律師溫三郎、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯今天在嘉義市黨部開記者會，呼籲各界別參與明天的市黨部拍賣投標，以免權益受損。記者王慧瑛／攝影
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