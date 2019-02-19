保證絕不會跑 前三線一分局長李世昌今入監

2019-02-19 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



前高雄市警局三民二分局長李世昌涉嫌向電玩業者收賄573萬元，一、二審皆依犯貪汙罪判8年徒刑，上周最高法院自為改判6年4月、褫奪公權2年定讞。廉政署南調組今上午前往他在苓雅區住處，解送高雄地檢署發監執行，據指，廉政官到他家時，他已準備好，情緒穩定，並沒有多說話。

最高法院上周三宣判此案，晚間廉政署南調組人員就持高雄地檢署傳票前往李世昌住處，當時李在家，但顯得對判決結果難以接受，一度拒收傳票，不過在場廉政官都曾承辦此案，與李並不陌生，溝通後他仍有收下。

廉政官為確保他的行蹤，當晚就守在李世昌住處外，直到隔天上午9點帶他前往高雄地檢署接受人別訊問等，李世昌也跟檢察官保證「絕對不會跑」，對於發監時間盼不要太快，讓他能先安置好年長的父母親，於是訂定今天入獄；這段期間他每天前往苓雅分局凱旋路派出所報到。

今天廉政官9點多抵達他家，他已經做好準備，且情緒平穩，配合廉政官解送到高雄地檢署。

廉政署南調組表示，李世昌心情平靜，對於所做錯事，勇敢承擔，在廉政官送達傳票、解送他的全程，也很感謝南調對他的偵辦態度。