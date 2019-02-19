親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蔡英文對CNN宣布：2020年將競選連任

拾獲金融卡破解密碼 男子涉盜領遭法辦

2019-02-19 16:05中央社 新北19日電

新北市羅姓男子拾獲皮包內的金融卡與健保卡，破解提款密碼後涉嫌盜領新台幣46萬元。他購買金飾與花用只剩下3萬多元，警方依照提款機錄影的特徵，循線將他逮捕函送檢方法辦。

新北市金山警分局金山派出所所長林家隆今天表示，蔡姓女子因遺失農會提款卡，1月19日向農會辦理掛失手續時，調閱帳戶資料發現戶頭內新台幣46萬餘元的積蓄，竟遭人分17筆盜領，14筆在金山農會提領，另外3筆在桃園平鎮農會盜領，戶頭僅剩下581元。

金山警分局調查，盜領的羅姓男子是在上個月14日拾獲蔡女的提款卡後持續盜領，領款畫面都被監視器拍下。根據監視器畫面，清楚看到竊嫌戴口罩，走進農會拿著提款卡在自動櫃員機提款，還不時注意上方的監視器。

員警受理後調閱農會及周遭路口監視器，日前民眾家屬發現可疑刺青等特徵吻合竊嫌羅男，通報金山派出所警力前往，警方並帶同羅男前往住處清查犯案時穿著衣褲及金項鍊等證物，並在身上取出被害人提款卡。

羅男向警方供稱，是在路上撿到蔡女的提款卡及健保卡、身分證等，依據健保卡號碼破解6位數的密碼，才順利盜領。

警方說，逮捕羅男時，他身上只剩現金3萬元，其餘的贓款都拿去買手錶、金飾。警方將他帶回，詢問後今天依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

盜領健保卡
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

保證絕不會跑 前三線一分局長李世昌今入監

2019-02-19 15:20

貨車司機抱著書佯裝文青 圖書館偷包包遭逮

2019-02-19 15:06

切蔣公銅像頭公訴不受理？ 高院發回士院更審

2019-02-19 13:47

嘉中英文考題惹刑責？ 檢方：端看命題人出發點

2019-02-19 12:57

高雄警酒駕得不償失 公共危險函送、調地、勤前酒測

2019-02-19 12:55

不爽被女總責罵 幹部離職前逆襲刪光電腦資料吃官司

2019-02-19 12:12

高雄6警集體包庇賭博電玩 警務員二審重判21年

2019-02-19 11:54

訛hTC前台灣區前老總1.2億 碟王科技負責人判2年8月

2019-02-19 11:27

影／他用健保卡猜中密碼 她提款卡遺失遭盜46萬

2019-02-19 11:17

酒駕等於故意殺人？法務部的一場鬧劇

2019-02-19 10:34

水電工殺24刀劫6萬二審仍無期 老闆也連帶要賠死者家屬

2019-02-19 10:22

愛美女打脈衝光燙傷 診所護理師挨告獲不起訴

2019-02-19 10:21

女主播秦綾謙夜會男子 前公婆拿光碟勒250萬判刑定讞

2019-02-19 10:10

酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

2019-02-19 09:51

五分埔3千萬搶案 主嫌求刑10年

2019-02-18 23:25

空服員受奧客羞辱 長榮遭裁罰六萬元

2019-02-18 23:19

千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09

鳳梨田水溝挖出17世紀紫砂壺 中研院研究員借展覽挨告

2019-02-18 19:02

查LV假貨竟中飽私囊 保二小隊長貪汙起訴

2019-02-18 17:23

影／男童無辜被撞慘死相驗頸部骨折 肇事者未回應

2019-02-18 16:46

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

播報年改新聞惹訟 張雅琴：議題可受公評

2019-02-18 13:10

不顧對方有妻小在車上 他認錯人連開17槍判9年2月定讞

2019-02-18 13:07

提告撤銷禁止同志教育公投案 伴侶盟仍卡在程序

2019-02-18 13:05

「花納稅錢養敗類！」司法兒少何時才能露曙光？

2019-02-18 12:20

呼麻性侵案未了 胡睿兒被求償千萬違約金、百萬利潤

2019-02-18 12:15

妻出軌、人夫挽回趴引擎蓋摔死 小王被依殺人罪聲押

2019-02-18 11:29

蔡英文隨扈遭認定性騷擾 怒告總統府求平反

2019-02-18 11:29

中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工

2019-02-18 11:17

北市3千萬元現金搶案 主嫌王璟澄遭起訴

2019-02-18 10:59

3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因

2019-02-18 10:18

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」

2019-02-18 16:08

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

鳳梨田水溝挖出17世紀紫砂壺 中研院研究員借展覽挨告

2019-02-18 19:02

中市一家4口燒炭亡 姨子爆：房事不睦

2019-02-18 22:04

「沐夏烤肉啪、啪」性愛派對 2女戰8男幾全裸被查獲

2019-02-19 13:04

千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

成大女研究生命案 南檢起訴清潔工求處死刑

2019-02-19 13:06

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

男子酒駕開車撞上3名晨運老人 急救後2死1重傷

2019-02-19 11:12

9女19男雜交趴開庭 3主辦人認罪：不會再犯了

2019-02-18 16:09

台中一家4口燒炭死亡相驗 檢：吳妻頸有勒痕手肘瘀血

2019-02-18 18:32

女主播秦綾謙夜會男子 前公婆拿光碟勒250萬判刑定讞

2019-02-19 10:10

影╱測速大魔王！新竹縣這兩路口 年開2萬張罰單

2019-02-19 13:29

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

屁孩砍人被求償母說「不公平」 法官：要怪就怪你兒子

2019-02-18 20:00

晨運婦人遭車撞飛 右小腿撞斷肚破腸流慘死

2019-02-19 10:46

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

才說酒駕零容忍 高市警酒駕自摔酒測值達1.24毫克

2019-02-19 11:27

新台幣2000元換170萬美金？ 台東單身熟女險被詐騙

2019-02-19 09:40

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

Facebook否認台北自殺者曾在公司任職

2019-02-18 23:58

車上竟有大冠鷲還遭鷹爪傷臉 酒駕男嘆：不是吉祥物

2019-02-19 10:58

嘉中英文考題惹刑責？ 檢方：端看命題人出發點

2019-02-19 12:57

影╱疑酒後滋事 鹽水蜂炮凌晨傳推擠衝突

2019-02-19 10:06

勒妻迷昏子女 他燒炭全家俱亡

2019-02-18 23:23

國中女老師失蹤5天 出動直升機空中搜尋未發現

2019-02-19 12:50

不爽被女總責罵 幹部離職前逆襲刪光電腦資料吃官司

2019-02-19 12:12

查LV假貨竟中飽私囊 保二小隊長貪汙起訴

2019-02-18 17:23

高雄6警集體包庇賭博電玩 警務員二審重判21年

2019-02-19 11:54

台中4口燒炭亡 社會局加強訪視難挽憾事

2019-02-18 17:00

洗車場女童命案 父難逃過失致死刑責

2019-02-18 17:01

「沒錢就砍珍貴樹木賣」 越南山老鼠橫行南投

2019-02-19 09:06

美女凌晨借Bike被狼撲倒 半夜尖叫聲驚醒住戶獲救

2019-02-19 10:39

情關難過！妙齡女在男友家燒炭自殺友救人也嗆昏

2019-02-18 17:52

台南車禍男童不治 酒駕陳男7萬元交保

2019-02-18 21:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top