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若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司

2019-02-19 14:37中央社 台中19日電

台北市昨天發生墜樓案，死者卡在露台，傳大樓憂心成凶宅，不願讓道運送遺體；消防人員今天說，這種情況原則上尊重，但法界人士說，墜樓傷者若有救活可能，阻撓救援恐吃官司。

不動產說明書應記載及不得記載事項規定，應記載建物（專有部分）於產權持有期間是否曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡情形。

媒體報導，台北市一處社區大樓昨天有男子墜樓，摔落7樓露台，但大樓管理委員會擔心引起住戶疑慮，怕影響風水成「凶宅」，嚴格要求遺體不准進大樓，也不得由大樓內部電梯運下，最後是由吊車業者協助將遺體吊掛下樓。

台中市公元2016年6月也發生類似案例，一名男子從租屋處19樓跳下，墜落隔壁6樓透天厝頂樓死亡，屋主堅持不讓遺體經過屋內，家屬只好請葬儀社業者出動吊車運出遺體；台中也曾發生男子墜樓案，遺體卡在大樓陽台，屋主拒絕借道，消防局只好出動雲梯車協助運出遺體。

此外，新北市2017年發生一起冷氣工人摔落防火巷案件，消防局獲報到場要救出傷者，但防火巷狹窄，消防人員希望向民宅借道救援，但屋主認為會成為凶宅拒絕，雖最後設法將傷者送醫，卻因未即時就醫傷重不治。

台中市政府消防局災害搶救科長張國賢受訪表示，消防法規定，如果發生火警需借用民眾土地、建築物進行搶救，如果屋主不同意，消防人員可強制作為，屋主後續可提補償，但受困救護或墜樓案件要借道民宅則無強制規範，原則上會尊重屋主意願。

張國賢說，如果受困民眾有送醫必要，屋主不願借道通行，會請轄區警方到場協助；如果遭拒絕，必要時由警方追究法律責任。

律師李學鏞表示，傷者還有氣息時，民眾如果擔心借道會讓自宅成為凶宅，阻撓救護案件，可能構成妨害公務罪；如果造成傷者送醫不及死亡，並經醫學鑑定報告，傷者有救活可能性，而與死亡案有因果關係，也可能構成殺人罪要件，將面臨刑事與民事責任。

中華民國刑法規定，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣300元以下罰金；殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

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