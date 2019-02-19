老農不滿鴨被咬死竟放毒餌毒死三隻狗 法官判緩刑

2019-02-19 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



陳姓老農民因不滿飼養的鴨子遭咬死，毒死居民養的狗。記者林敬家／翻攝 分享 facebook

彰化縣芳苑鄉陳姓老農民因不滿飼養的鴨子遭咬死，拿農藥加入豬肝、豬肉內做成毒餌，毒死鄰居工廠飼養的2隻土狗，另有家犬誤食釀1死1傷，造成3隻小狗慘遭毒手，被害人氣憤報警，檢方與彰化動防所追查下，將老農移送法辦，彰化地院依違反動物保護法判處拘役40日、併科罰金20萬元，緩刑2年。

起訴書指出，陳男（75歲）因不滿飼養的數百鴨子常遭野狗追咬，甚至咬死，去年8月10日將農藥「納乃得」參雜在豬肝、肉塊中丟入洪姓鄰居工廠內，導致他家中2隻愛犬吃了中毒死亡，他也將毒餌放在芳苑鄉埤腳大橋旁，顏姓鄉民隔天清晨外出遛狗，2隻愛犬吃到毒餌後口吐白沫，其中1隻當場死亡，另1隻送醫就回一命。

芳苑警分局會同動防所人員前往調查，陳男交出農藥及肉塊，他起初辯稱是要讀老鼠不是毒狗，後來坦承放毒餌是為避免狗接近他養的鴨場，法官認為，陳男一時失慮而犯案，事後也與原告達成和解，因此宣告緩刑2年。