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切蔣公銅像頭公訴不受理？ 高院發回士院更審

2019-02-19 13:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台灣建國工程隊成員郭志剛(右)破壞陽明山國家公園辛亥光復樓廣場前的蔣中正銅像，稱...
台灣建國工程隊成員郭志剛(右)破壞陽明山國家公園辛亥光復樓廣場前的蔣中正銅像，稱是「為了移除威權象徵，落實轉型正義」，蔡丁貴(左)誇讚郭「比較勇敢」。資料照片。記者蕭雅娟／攝影
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台灣建國工程隊成員郭志剛去年拿乙炔噴槍燒熔蔣中正銅像，切割後頸部，台北市工務局公園路燈工程管理處提告。士林地院認為北市府才有告訴人資格，辯論終結前未收到補正，且蔣公銅像沒有列入財產清冊，判不受理。檢方不符而上訴，高等法院認為銅像是民間社團捐給北市的紀念雕塑，公園路燈工程管理處有管領權，公燈處也有提告，屬合法告訴，撤銷原判決，發回士院更審。

郭志剛前年12月也砍斷中正高中內的蔣中正銅像，他多次揚言要提出文獻要證明蔣是歷史罪人，曾表示已經砍了多顆銅像的頭而被判刑，「不要都是我在砍」。自由台灣黨主席蔡丁貴附和「現在要砍6顆，才能稱得上是英雄！」。

郭(68歲)和林廷穎在2017年6月14日晚上9點多，開小貨車、載著乙炔噴槍、鋁梯到陽明山國家公園辛亥光復樓，林搬運噴槍、鋁梯到廣場，郭志剛攀爬鋁梯到銅像後方，拿乙炔噴槍燒熔切割後頸。晚上10點半，巡邏員警發現，遭依損壞公務員職務上掌管物品罪和毀損罪嫌起訴。郭志剛審理時表示，行動是為了執行促轉條例內的「去除威權象徵」。

士林地院認為，由花卉試驗中心維護的蔣中正銅像並無財產登記、捐贈文書，銅像實質管理權者雖是公燈處，但銅像受損而受有財產上損害，與刑法上公燈處是否有告訴能力是兩回事，公燈處也未補正，認定告訴不合法。

檢方認為，依公燈處組織規程規定，公燈處有單獨組織法規，有關防可單獨對外行文，屬行政程序法規定的行政機關，有單獨法定地位的組織，可代表地方自治團體即台北市政府表示意思，當然可以提告。刑事訴訟法所稱的犯罪被害人，在財產法益被侵害時，財產的所有權人雖為直接被害人，對於實際管領之人也是，花卉試驗中心股長張毓貴是蔣介石銅像的實際監督、有事實上管領力之人，他以自己名義提出告訴，應屬合法告訴。

高等法院認為，現代行政組織趨於龐大，任務繁多，須依事務的性質，透過分層負責、授權監督管理的方式對外行行政任務，被授權機關自有權對外代表授權機關表示意思，而公燈處由法定代理人黃立遠出具委任狀，委任張毓貴和法制專員謝昇宏代理提出告訴，告訴合法。

高院認為，士院沒有詳查，就直接認定告訴不合法而判公訴不受理，並不適當，因此撤銷原判決，發士院更審。

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