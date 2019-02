嘉中英文考題惹刑責? 檢方:端看命題人出發點

2019-02-19 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



國立嘉義高中日前一份高二英文測驗考題近來在校園引起討論,學生質疑老師命題泛政治化,藉考題辱罵總統蔡英文,命題的張姓老師今天出面強調絕無政治考量,嘉義地檢署主任檢察官、發言人蔡英俊表示,要看其命題內容是否有涉及到刑事責任,是否有公然侮辱等罪要再研議,目前暫不便斷言。

公然侮辱罪為告訴乃論,須由當事人提出,或是校方認為此爭議事件有影響校譽進而提出告訴;嘉義地檢署表示,尚未接到任何人來提告,地檢署不會主動分案,但會針對相關內容研議法條的適用性。

這份考題是嘉義高中本月15日高二開學的英文試卷,第6題考題原文為President Tsai-englishit made some silly ____in her speech。有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments等4個選項,正確答案為D.comments。