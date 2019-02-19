高雄警酒駕得不償失 公共危險函送、調地、勤前酒測

2019-02-19 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市警察局長李永癸在春節期間不斷重申「酒駕零容忍」，更形容酒駕猶如不定時炸彈，要求警方春節期間防制酒駕「拆彈」，今天元宵節，高市警方就發生員警酒駕自摔案，黃姓員警酒測值高達1.24毫克，警方將依公共危險罪函送法辦外，將調地處分，今年考績年列為丙等，損失超勤加班費等，至少40萬元以上，得不償失。

高市員警酒駕去年高達8人，有員警因酒駕自摔傷重不治；高市警局不斷重申酒駕嚴重後果，在分局電梯、廁所、員警電腦桌面保護程式、辦公室的公佈欄，都不斷提醒酒駕的嚴重性，並列舉酒駕肇事後，考績列為丙等、損失超勤加班費，一年至少損失40萬元以上薪水。

高市警局前鎮分局督察組說，前鎮街派出所黃姓員警休假期間涉嫌酒駕自摔，右臉頰擦傷，送醫後無大礙，但酒測值經抽血換算達1.24毫克，涉及公共危險罪，林園警分局依刑法公共危險罪185-3條函送檢方。

前鎮分局督察組說，黃姓員警依公共危險罪函送，將待法院判決確定後移付懲戒，當年度考績列為丙等重要參考，勤務時數每天執勤8小時，其中6小時排守望崗，每天勤前要實施酒測。